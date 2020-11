In Farmacia per i bambini| 20-27 novembre| Farmacie vicentine aderenti

Il 20 novembre ricorre in tutto il mondo la giornata dedicata al tema dei diritti dell’infanzia e più in generale di tutti i minori. Un’occasione preziosa per tutti per riflettere sull’importanza di garantire che i diritti fondamentali dei più piccoli siano protetti.

Da venerdì nelle farmacie aderenti ci sarà una associazione che si occupa di minori che farà opera di sensibilizzazione e si potranno donare farmaci da banco, alimenti per l'infanzia e prodotti pediatrici per i bambini in povertà sanitaria.

La povertà minorile, già preoccupante prima del Covid-19, è ora allarmante, rendendo la raccolta di farmaci e prodotti pediatrici nelle farmacie aderenti in tutta Italia, ancora più strategica, nello scenario del prossimo anno, in aiuto ai bambini in povertà sanitaria.

Da Venerdì 20 novembre, Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e fino al 27 novembre, torna “In Farmacia per i bambini”, l’iniziativa nazionale della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus per la sensibilizzazione dei diritti dei più piccoli e la raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per i bambini in povertà sanitaria.

Giunta all’ottava edizione, si svolgerà in 2000 farmacie aderenti in tutta Italia. Come di consueto Martina Colombari, madrina della Fondazione, sarà testimonial e volontaria dell’iniziativa.

"In Farmacia per i bambini", i numeri dell'iniziativa

In 7 anni sono stati raccolti oltre 1 milione di farmaci e prodotti baby-care. Nel 2019 la raccolta è stata donata a 668 enti (case famiglia, comunità per minori, empori solidali) per 36.000 bambini beneficiari e all’ospedale pediatrico NPH Saint Damien nella poverissima Haiti, che assiste 80.000 bambini l’anno. In farmacia per i bambini, per 4 anni consecutivi nel 2019 ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana. E’ anche un evento sostenibile: ogni farmacia raccoglie per una Casa famiglia o ente sul suo territorio, cui viene abbinata, con beneficenza a km 0!

"Sono moltissime le richieste di aiuto che la Fondazione Francesca Rava riceve da case famiglia, comunità per minori e famiglie che non riescono a far fronte alle necessità dei propri figli. Il 20 novembre e nei giorni successivi, nelle farmacie aderenti potete acquistare farmaci e prodotti pediatrici e consegnarli ai nostri volontari, li doneremo ai bambini in povertà sanitaria", afferma Mariavittoria Rava, Presidente Fondazione Francesca Rava.

Farmacie aderenti a Vicenza e provincia

Farmacia Santa Chiara Dr. Pretto

ENTE: Istituto Palazzolo Santa Chiara

VIALE MARGHERITA 101, VICENZA

------------------------------------

Farmacia Maddalene Sas

ENTE: Associazione Centro Astalli Vicenza

STRADA DELLE MADDALENE 2, VICENZA

-----------------------------------------------------

Farmacia del Sole sas

ENTE: Villaggio SOS Vicenza Onlus

VIALE DEL SOLE 1, VICENZA

---------------------------------------------------

Farmacia Donadelli Gianmaria

ENTE: Pari Passo Società Cooperativa Sociale

BORGO SCROFFA 1, VICENZA

----------------------------------------------------------

Farmacia Marson Bona

ENTE: Villaggio SOS Vicenza Onlus

VIA LEGIONE ANTONINI 175, VICENZA

---------------------------------------------------------------------

Farmacia Ai Laghi Delle Farmacie Marson sas

ENTE: Villaggio SOS Vicenza Onlus

VIA LAGO DI MOLVENO 10, VICENZA

--------------------------------------------------------------------

Farmacia Sant'Andrea

ENTE: Villaggio SOS Vicenza Onlus

VIA ANTONIO PIZZOCARO 67, VICENZA

-------------------------------------------------------

Farmacia Tavernelle

ENTE: CAV di Vicenza

VIA VERONA 10, SOVIZZO, 36050 VI

--------------------------------------------------------------------

Farmacia Dallafina snc Delle Dott.sse Dallafina Lucia, Silvia E Rita snc

ENTE: CAV di Vicenza

VIA BRIGATA SASSARI 4, COSTABISSARA, 36030 VI