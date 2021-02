5 febbraio: giornata mondiale dei calzini spaiati

A chi non è mai capitato di trovarsi con un calzino in meno dopo aver svuotato la lavatrice? O di sistemare i calzini nel cassetto, «accoppiandoli», e di non trovarne uno? O — ancora — di uscire la mattina, di corsa con due calzini diversi, magari uno colorato e uno a strisce? A celebrare la bellezza di quello che, per molti, è un semplice errore legato alla stanchezza o alla distrazione è la Giornata dedicata ai «calzini spaiati», che si terrà venerdì 5 febbraio 2021. Sarà un’occasione in molte scuola per parlare di diversità, amicizia e rispetto.

Il calzino dell'amicizia

Ideata dai bambini della scuola primaria di Terzo di Aquileia (in Friuli Venezia Giulia), insieme alla maestra Sabrina, per questa edizione, fanno sapere gli organizzatori sulla pagina Facebook ufficiale dedicata, nelle scuole si parlerà di amicizia e rispetto, e i calzini spaiati verranno usati in modi diversi. Uno per tutti? Ogni bambino appenderà un calzini spaiato a scuola, con il proprio nome. Gli altri compagni potranno metterci dentro un disegno, una frase o una parola legati all'amicizia. Alla fine della giornata, ognuno porterà a casa il proprio calzino e potrà leggere i messaggi dei compagni della propria o di altre classi.

La giornata dei calzini spaiati nasce come metafora della diversità e del fatto che colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: sono sempre e comunque dei calzini!

Quest’anno più di sempre ci sentiamo tutti calzini spaiati e ci sentiamo un po’ soli. Però come i calzini spaiati non perdono mai la speranza di ritrovarsi, così noi non vediamo l’ora di ritrovarci, riabbracciarci e stare di nuovo insieme!

Arrivata all'ottava edizione su Facebook, ma all'undicesima dall'inizio dell'avventura reale, la Giornata dei calzini spaiati vuole coinvolgere grandi e piccini nello spirito più semplice dell'amicizia e del rispetto degli altri, della solidarietà e della specialità di ognuno di noi.

Aderire alla giornata è molto semplice: occorre indossare calzini spaiati, fantasiosi e giocosi, scattare una foto e pubblicarla sul proprio profilo Facebook o Instagram. Venerdì 5 febbraio al lavoro, a scuola, in auto, al mare o in montagna, vicini o lontani, ovunque mettete un calzino diverso dall'altro, fatevi una foto, pubblicatela sui vostri social e scrivete #calzinispaiati2021

La lavatrice vi mangia i calzini? Nessun problema le calze spaiate vi serviranno venerdì 5 febbraio 2021.

