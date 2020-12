Ecco i giochi da tavolo più divertenti da fare durante le feste

Le festività natalizie del 2020 saranno diverse rispetto agli anni passati. Non ci saranno grandi festeggiamenti e allora meglio rifornirsi di divertimento in casa per rendere il Natale un momento spensierato, allegro e rilassante da passare in famiglia. Così dopo aver scartato i regali e gustato il pranzo natalizio cosa c’è di meglio se non giocare in famiglia?

I giochi da tavolo, o giochi di società, sono uno dei classici intramontabili con cui intrattenersi in famiglia, e spesso, i giochi più divertenti sono anche quelli più semplici ed economici: che si tratti di creatività o strategia, i giochi da fare in compagnia fanno crescere il piacere di stare insieme, aiutano a passare del tempo di qualità, a ritrovare il piacere di vivere la casa come spazio di gioco condiviso e soprattutto a creare un rapporto che vada al di là dei soliti strumenti digitali.

I giochi da tavola sono tanti, per tutti i livelli e interessi. Si va dalla tombola natalizia alle classiche carte, ai giochi di società per far divertire anche i più piccoli.

Per rendere le feste frizzanti e stimolanti, vi consigliamo i 5 migliori giochi da tavolo di tendenza.

1. Dixit, il gioco per gli amanti della fantasia e delle parole in libertà

Il gioco della fantasia per eccellenza si chiama Dixit. Con le sue carte colorate che raffigurano soggetti misteriosi e bizzarri, Dixit è il gioco che vi permetterà di scoprire di più sulle vostri doti di narratore e su quelle dei vostri compagni di gioco. Le carte vengono date ai giocatori che con una parola o una descrizione devono raccontare la propria carta, ma non in modo preciso per permettere agli avversari di provare a indovinare quale sia la descrizione della carta scelta o se, chissà, possa appartenere a un altro giocatore. Sembra davvero confusionario e lo è, ma permetterà di passare una serata in modo bizzarro e divertente. Per gli appassionati, tante estensioni con nuovi mazzi di carte, per continuare ad esplorare i nostri pensieri.

2. Classico e intramontabile: Monopoly

In 35 anni di vita il Monopoly non ha mai smesso di far appassionare grandi e piccini. Per chi ancora non lo conosce o per chi cerca una versione diversa come idea regalo sembra davvero l'occasione giusta il Monopoly 85° Anniversario che include 8 pedine dorate rappresentanti la bella vita piena di lusso e divertimento. Il gioco famoso per costruire case e alberghi, come per il Monopoly classico, anche in questa speciale edizione i giocatori si possono divertire cercando di mandare gli avversari in bancarotta per vincere tutto. Pronti per prendere Parco della Vittoria?

3.Veloce e spiritoso: Taboo

Amate le parole vietate? Il gioco giusto per voi è Taboo: scopo del gioco è suggerire una parola ai propri compagni di squadra nel tempo consentito dalla clessidra, ma facendo attenzione a non usare neppure una delle 5 parole taboo, pena l’eliminazione della carta. La nuova versione del 2018 contiene carte aggiornate con nuove parole, per non lasciare scampo anche ai più accaniti giocatori. Taboo, il gioco delle affinità per definizione, propone la novità del Dado "Del destino": questo permette di smuovere il gioco con diverse opzioni tra cui il “tempo doppio” e la “statua di sale”. Ottimo punto a favore: il prezzo, molto basso rispetto alle versioni precedenti.

4.Alla ricerca dell'equilibrio: Twister

Se volete divertirvi veramente dimostrando le vostre abilità da contorsionisti allora potete sfidarvi con Twister. Lo scopo del gioco è rimanere l’ultimo giocatore in equilibrio sul tabellone, dopo che tutti gli avversari sono stati eliminati. Mentre 2 o più persone giocano, un’altra persona sarà l’arbitro per far ruotare la freccia girevole ed eseguire la mossa indicata.

5.Costruire, sfidandosi: Catan

Infine ecco un gioco creativo e sfidante: Catan. Immaginate di trovarvi su un'isola e di essere i suoi primi abitanti. Bisogna costuire strade, case, scambiando le materie prime, facendo diventare quelli che sono villaggi delle città, e lo spazio diventa sempre meno. Un gioco davvero appassionante basato sulla lotta per la terra, per diventare il signore di Catan! Un gioco particolare, che sta riscuotendo molto successo, sembra davvero un regalo originale per questo Natale.

6. Scacchi il gioco di moda

Il gioco degli scacchi è uno dei più affascinanti essendo oggetto di antiche leggende e di millenari testi cinesi, indù ed arabi, nonostante la sua precisa origine non sia ancora del tutto conosciuta. Il senso comune lo ritiene un gioco per pochi: per i più intelligenti, per i più pazienti, per i meno giovani. Forse per questo viene ancora poco utilizzato nel contesto scolastico italiano, benché esistano numerose evidenze scientifiche sia in ambito pedagogico che educativo e psicologico sulle ricche potenzialità che tale metodo offre. Il gioco degli scacchi, infatti, può essere un valido strumento per integrare ed accompagnare lo sviluppo e l’apprendimento del bambino e dell’adolescente, mediato da una scacchiera e da tutto ciò che vi ruota intorno.



