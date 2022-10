Due formaggi vicentini tra i migliori d'Italia, i premiati dal Gambero Rosso

Sono 33 le nomination per 10 categorie: proprio come per gli Oscar, l'Italian Cheese Awards assegna le statuette ai vincitori di ogni categoria, votati da una giuria di esperti che assaggiano, valutano e selezionano formaggi prodotti con latte 100% italiano.

La settima edizione del premio, svoltasi il 15 ottobre al centro congressi Fi.Co. di Bologna, ha decretato i vincitori, vero emblema di eccellenza made in Italy.

In Veneto sono arrivati solo due premi, e sono stati conferiti a caseifici vicentini.

I formaggi vicentini premiati

I formaggi premiati sono lo Stracchino del Caseificio San Rocco di Tezze sul Brenta, con la seguente motivazione: "la nota dolce, la consistenza cremosa e morbida – due caratteristiche peculiari - derivano da una selezione di un buon latte vaccino e fermenti lattici vivi che rispettano le antiche tradizioni."

Miglior Stagionato è il Brenta Selezione Oro, del Caseificio Latterie Vicentine di Bressanvido. "Prodotto con latte vaccino pastorizzato a pasta semicotta, stagionato e affinato per almeno 8 mesi in una grotta naturale in territorio vicentino. Profumo delicato con note erbacee, ricco di sapori, dal gusto gradevolmente intenso e consistenza piuttosto pastosa, ha una crosta dura ma sottile, compatta, di colore bianco paglierino che acquista maggiore consistenza e colore più intenso con il progredire della stagionatura."

Italian Cheese Awards 2022. I premiati

Miglior formaggio a Pasta molle vince il Puzzone di Moena DOP stag a 300 gg - Caseificio Sociale Predazzo e Moena (Trentino). Formaggio da latte vaccino crudo a crosta lavata dal sapore inconfondibile, e l'odore forte e acuto che lo caratterizza. Preparato secondo la tradizione con l'impiego del latte intero e del caglio selezionato di vitello. Miglior formaggio a Pasta filata vincitore è la Stracciatella del Caseifico inMasseria - F.lli Cassese (Puglia). Tipico formaggio pugliese da latte vaccino. dalla consistenza morbida e cremosa poiché prodotta con panna e straccetti di pasta filata strappati a mano, poi essere uniti a panna di latte freschissima. La stracciatella è il ripieno gustoso e cremoso della burrata. Vince nella categoria Pasta filata stagionata, il Caciocavallo di Agnone del Caseificio DiNucci (Molise). Simbolo gastronomico del Molise e perla "archeologica" dell'arte casearia, prodotto ad Agnone (IS) con il latte vaccino raccolto esclusivamente da 15 allevamenti dislocati tra pascoli e montagne dell'Alto Molise, eredità della grande civiltà della Transumanza. Formaggio a pasta filata stagionata, ottenuto da un processo interamente manuale ed artigianale di lavorazione del latte crudo, la stagionatura avviene fino ad 8 mesi nelle cantine di pietra rapillo di Agnone. Il miglior formaggio Semistagionato: Tipico Branzi FTB 180 gg della Latteria di Branzi (Lombardia). Formaggio da latte vaccino tra i più antichi e tipici delle Orobie, di colore paglierino e dal sapore dolce, delicato e caratteristico, determinato dalle particolari essenze vegetali presenti nei foraggi. Prende il nome dal paese dell'alta valle Brembana, in provincia di Bergamo, in cui la produzione tradizionale è nata. Il premio per il miglior formaggio Stagionato oltre i 24 mesi: Formaggio Vacche Rosse, caseificio I Sapori delle vacche rosse (Emilia Romagna). Formaggio da latte vaccino che gode di un disciplinare di produzione molto restrittivo, tra i più severi: utilizzo di soli mangimi certificati no- OGM, l'obbligo all'impiego di foraggi freschi nel periodo primaverile-estivo e di semi di lino nel periodo invernale per mantenere, quando non c'è l'erba, gli Omega 3 e Omega 6 agli stessi livelli. Miglior formaggio Aromatizzato: Cuordi della società agricola Il Colmetto (Lombardia). Per i formaggi Erborinati vince lo Smo'King di Latteria di Aviano – Casearia del Ben (Friuli Venezia Giulia): formaggio erborinato affumicato nella stufe, una forma per volta, per 24 ore con legno di faggio.

Latterie Vicentine - Bressanvido (VI) - via S. Benedetto, 19 - 0444 1425000 Il premio per il miglior formaggio Stagionato oltre i 24 mesi: Formaggio Vacche Rosse, caseificio I Sapori delle vacche rosse (Emilia Romagna). Formaggio da latte vaccino che gode di un disciplinare di produzione molto restrittivo, tra i più severi: utilizzo di soli mangimi certificati no- OGM, l’obbligo all’impiego di foraggi freschi nel periodo primaverile-estivo e di semi di lino nel periodo invernale per mantenere, quando non c’è l’erba, gli Omega 3 e Omega 6 agli stessi livelli. Miglior formaggio Aromatizzato: Cuordi della società agricola Il Colmetto (Lombardia). Per i formaggi Erborinati vince lo Smo’King di Latteria di Aviano – Casearia del Ben (Friuli Venezia Giulia): formaggio erborinato affumicato nella stufa, una forma per volta, per 24 ore con legno di faggio.

Grande soddisfazione in Latterie Vicentine

Brenta Selezione Oro vince ancora. Il formaggio di Latterie Vicentine porta a casa il Primo Premio nella categoria ‘Stagionati’ della 7ma edizione di Italian Cheese Awards. A ritirare il premio Alessandro Mocellin, presidente di Latterie Vicentine, e Piero Cerato, direttore generale.

Cresce il prestigioso palmares di Brenta Selezione Oro:

Primo Premio categoria “Stagionati” all’Italian Cheese Awards 2022

Medaglia d’oro categoria “Pasta dura oltre 10 mesi” al Caseus Veneti 2022

Menzione speciale come “formaggio d’eccellenza” assegnato dalla commissione tecnica di Caseus Veneti 2022

Medaglia d’oro ai World Cheese Awards di Oviedo 2021 (Spagna)

La particolarità di questo formaggio è la fase di affinamento: il processo produttivo inizia a Bressanvido con la lavorazione del latte vaccino pastorizzato, raccolto nelle stalle delle aziende agricole associate e stagiona naturalmente per almeno otto mesi in una grotta a Schio (Vicenza), in un ex rifugio antiaereo ristrutturato dalla cooperativa vicentina. Brenta Selezione Oro viene lavorato ancora artigianalmente, in tutte le sue fasi: è un formaggio da tavola a pasta semicotta, che tende ad acquistare una maggiore consistenza e un colore più intenso con il progredire della stagionatura, dal profumo delicato con note erbacee e dal gusto marcato.

“Brenta Selezione Oro è un formaggio – spiega Alessandro Mocellin, presidente di Latterie Vicentine – prodotto esclusivamente dalla nostra cooperativa con il latte dei nostri 300 allevatori che matura nella grotta di Schio. È un prodotto che ha saputo distinguersi fin dal primo momento, riempendoci d’orgoglio con tanti premi anche a livello internazionale. Dopo le soddisfazioni al Caseus, arriva un’ulteriore conferma dall’Italian Cheese Awards. Un riconoscimento prestigioso che dedichiamo ai nostri soci e ai nostri collaboratori, una squadra di altissimo valore che raggiunge risultati straordinari”

“Questo formaggio sta riscuotendo molto successo”, dichiara il direttore generale Piero Cerato. “Molto apprezzato anche dai palati più esigenti, è disponibile in tutti i nostri spacci e lo stiamo proponendo sempre di più anche alla Gdo e Do e ai canali Horeca. Un ottimo alleato in cucina perché si sposa in svariate ricette e al tempo stesso è perfetto per aperitivi e brunch. Infatti a breve partirà un nuovo progetto con il mondo della ristorazione locale che lo vedrà protagonista in molti piatti. Un’iniziativa sposata sia dai ristoratori sia da Anna Maria Pellegrino, presidente fondatrice AIFB, Associazione Italiana Food Blogger e consigliere APCI.”