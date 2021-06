Miss Mamma Italiana, una vicentina accede direttamente alla finale

Dopo la pausa “forzata” dovuta all’emergenza sanitaria legata al Covid, ripartono in tutta Italia (e con tutte le dovute misure di sicurezza), le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2021”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 28° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Domenica 30 maggio, all’Hotel Milano Resort di Bellaria, con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2021”. Sono 40 le mamme partecipanti provenienti da diverse regioni italiane, che a bordo delle Ferrari e delle auto d’epoca di “Auto Moto Amici” e “Club Alfa Romeo Duetto”hanno fatto passerella lungo le vie della città romagnola, dopo di che, hanno sfilato in passerella con abiti eleganti e sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche).

La vincitrice di una delle tre categorie del concorso, quella della fascia “Miss Mamma Italiana Gold”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, c'è una vicentina. Si tratta di Barbara Pellizzari, 52 anni, broker di assicurazione, di Dueville, mamma di Nicole e Lorenzo, di 19 e12 anni.

Tra le mamme premiate, anche altre tre vicentine, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali anno 2021:

? “Miss Mamma Italiana Simpatia” Victoria Gareeva 41 anni, cassiera, di Marano Vicentino, mamma di Valeria e Riccardo, di 17 ed 11 anni;

? “Miss Mamma Italiana Gold Romantica” Valeria Fontana 49 anni, titolare di un centro danza e fitness, di Caldogno, mamma di Leonardo e Beatrice, di 17 e 14 anni;

? “Miss Mamma Italiana Evergreen Eleganza” Edy Mestriner 70 anni, commerciante, di Tezze sul Brenta, mamma di Davide ed Ermanno, di 49 e 45 anni.