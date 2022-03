Cosa regalare ad una donna per la sua festa: i doni più graditi

Festeggiarla o meno? A voi la scelta. Ma la Giornata Internazionale della Donna è soprattutto un'occasione per dedicarsi del tempo, e dedicarne alle donne che ci sono più care. Fra pochi giorni sarà l'8 marzo, una data che merita di non passare inosservata. Cosa c'è infatti di più bello di un dono pensato per far sentire speciale qualcuno? Ecco alcune idee per le donne della nostra vita.

Il fiore giusto

Meglio una rosa o un gelsomino per esprimere i propri sentimenti? Che messaggio sottende un mazzo di calle? Per non sbagliare, ecco il vero significato dei fiori da regalare per tutte le occasioni

Le mimose sono la tradizione, ma...

Narciso. Bello, giallo, solare.

Tulipano. Parla d’amore, è perfetto per un’amica, una mamma, una sorella.

Orchidea. L’orchidea è la sensualità.

Mirto. E' il simbolo della fecondità, la pianta delle spose.

Ciclamino. Per le ragazze di tutte le età: timido e allegro.

Camelia. Rappresenta l’ammirazione, è una dichiarazione d’amore e di rispetto.

Azalea. E' il simbolo della femminilità.

Il regalo perfetto

Per le più romantiche: Rosa eterna

I fiori sono amati dalle donne che non vedono l’ora di riceverli. Anche se sono belli e colorati, purtroppo non durano a lungo. Se invece ci fosse un fiore eterno? Questa rosa grazie alla tecnica della stabilizzazione, potrà durare più di 3 anni. La rosa vera conservata in una cupola trasparente realizzata in vetro borosilicato, resiste alle alte temperature. La base realizzata in legno di pino, è stabile e permette al fiore di resistere a lungo. Il contenitore con base illuminata, diventa un regalo romantico da esporre sulla cassettiera in camera da letto o in soggiorno.

Per le sportive: Smartband

Per le amanti della corsa e del fitness avere gli strumenti adatti è fondamentale per allenarsi in comodità. Lo smartband ha uno schermo a colori Oled e un display più grande del 39,9% rispetto ai precedenti. Per essere connessi anche mentre si pratica sport, permette di avere il promemoria l'orario e la visualizzazione istantanea del messaggio. Inoltre è pensato per avere sotto controllo i progressi perché ha il conteggio dei passi, della distanza, delle calorie bruciate e il supporto per 6 modalità d'allenamento. Per avere il massimo dei benefici, registra le informazioni sul sonno e aiuta a regolare le abitudini. Con la batteria a litio, la durata e l’esperienza d’utilizzo durerà di più.

Per chi ama l’arte: quadro moderno

Per le donne che amano l’arte e il design il regalo perfetto è un oggetto d’arredo. Per non essere banali e richiamare la centralità della donna, un’idea è il quadro di Audrey Hepburn simbolo di eleganza e raffinatezza. La stampa made in Italy si integra in ogni tipo d’arredamento, da quello classico a quello moderno. Il quadro leggero e robusto ha la stampa su tela canvas con colori brillanti e resistenti agli UV, senza correre il rischio di sbiadire con il tempo e la luce. Il telaio in legno di abete e bordo 3D è semplice e facile da appendere in camera da letto o nel corridoio.

Per le più golose: Fontana di cioccolato

La festa della donna è l’occasione giusta per coccolare la mamma o la fidanzata, se poi sono particolarmente golose un regalo perfetto è la fontana di cioccolato. L’apparecchio dotato di tre livelli, permette alla cioccolata sciolta di scivolare sulle tre altezze e ricoprire pezzi di banana, ananas, mela, pera, biscotti con uno strato di irresistibile cioccolato. Grazie alla capacità di 1 kg è perfetto per organizzare un tè con le amiche o un aperitivo goloso in compagnia della famiglia. Il motore e il termostato con funzionamento separato realizzato in acciaio inossidabile, è sicuro e facile da azionare. I piedini regolabili in altezza sono antiscivolo per utilizzare la fontana in totale sicurezza.

Per chi ama organizzare cene: Decanter

Se vostra madre o vostra sorella amano organizzare aperitivi con le amiche, il decanter è il regalo perfetto. Le amanti o le appassionate del vino potranno servire la bevanda in un'elegante caraffa che permetterà di sprigionare tutte le caratteristiche del vino. Realizzato in puro vetro soffiato privo di piombo è progettato per contenere tutto il contenuto di una bottiglia di vino grazie alla capienza è di 1200 ml. Facile da versare nei bicchieri grazie al pratico beccuccio inclinato che evita la fuoriuscita del vino. Il design elegante e raffinato, permette al decanter di integrarsi facilmente in ogni ambiente regalando un tocco in più alla stanza. Facile da pulire può essere usato ogni volta che volete e renderà ogni cena indimenticabile.

Il linguaggio dei fiori

E non dimenticate un omaggio floreale. Ogni fiore nasconde un particolare significato, con il suo colore, il suo profumo e la sua stagionalità. Regalare una pianta è un’azione gentile che richiede del tempo per sceglierla, ma sicuramente sarà gradita. Pensando di regalare un profumato mazzo di fiori, bisogna certamente tenere in considerazione a chi lo si dona. Infatti, esiste un vero e proprio “galateo” per le piante. Quando ad esempio il nostro pensiero è diretto a una signora diciamo sopra i trent’anni, va bene regalare fiori come orchidee, tulipani, viole, gardenie e rose rosse. Per una ragazza più giovane invece sono indicati mughetti, lillà, margherite e rose rosa.

I fiori poi vanno sempre regalati in numero dispari e certamente corredati da un biglietto. Se la destinataria dell’omaggio è particolarmente sensibile al rispetto della natura, allora vietati i fiori recisi! Optate meglio per una pianta con le radici.