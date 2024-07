Ferrari da urlo in piazza dei Signori, oggi sfileranno nel vicentino

Le auto più belle, il sogno di tutti gli appassionati, eleganti, rombanti, modelli di tante epoche della casa di Maranello, oggi 3 luglio 2024, si sono fatte ammirare sotto la Basilica Palladiana in Piazza dei Signori a Vicenza. In tanti si sono fermati a osservare lo spettacolo. Sono sfilate delle supercar come la Ferrari Daytona, disegnata da Pininfarina nel 1968 e dal valore di oltre 500 mila euro, e la 812 Superfast, una delle Ferrari più potenti mai prodotte, con un motore V12 da 800 CV e oltre 340 km/h di velocità.

La prestigiosa Ferrari Cavalcade 2024, che oggi fa tappa nel vicentino, è un evento organizzato dalla casa automobilistica di Maranello e vede la partecipazione di 125 Ferrari provenienti da tutto il mondo. Questa Cavalcade richiama i più importanti proprietari di Ferrari, da loro l'occasione di un viaggio attraverso l'Italia alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche, storiche, culturali, architettoniche e paesaggistiche.

Il Percorso nel Vicentino

Il corteo di 125 Ferrari arriva a Vicenza nella prima mattinata, facendo il suo ingresso da Piazza dei Signori. Qui, il pubblico ha l'occasione di ammirare le vetture che attraversano il centro storico, partendo da Piazza Castello, lungo Corso Palladio fino a Contrà del Monte. La mattinata si conclude con un momento di convivialità sulla terrazza della Basilica. Successivamente, gli equipaggi ripartono da Piazza dei Signori, passando per Contrà Santa Barbara e Contrà Gazzolle, dirigendosi poi verso Thiene e Bassano del Grappa.

A Thiene, le Ferrari fanno una sosta per un controllo a timbro in Piazza Ferrarin, previsto tra le 11:30 e le 12:30. Dopo la sosta, proseguono verso l'Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni. Le auto arrivano da Villaverla lungo la SP349, attraversando via Guardino Colleoni, via Roma, Corso Garibaldi, Piazza Ferrarin, Viale Bassani, via Monte Grappa, via Granezza, via Lavarone, per poi proseguire lungo la SP116 in direzione Costo.

Per la salita verso Asiago, la strada provinciale 349 del Costo è chiusa al traffico dalle 11:20 alle 13:20 nel tratto compreso tra il km 85+800 e il km 76+700, dall’inizio dei tornanti fino alla Barricata.

Dopo il passaggio sull’Altopiano, la tappa finale è a Bassano del Grappa, dove il raduno arriva in Piazza Garibaldi e Piazza Libertà tra le 13:00 e le 16:30. Qui, il pubblico ha un'ulteriore occasione per ammirare le prestigiose autovetture, mentre i piloti pranzano sul Ponte degli Alpini.

L’iniziativa si svolge dal 30 giugno al 5 luglio, percorrendo le strade del Veneto, del Trentino-Alto Adige e dell’Emilia-Romagna. Durante questi giorni, i partecipanti prendono parte a una gara di regolarità turistica con le loro Ferrari.