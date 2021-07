Enzo Iacchetti in visita al Teatro Olimpico

Enzo Iacchetti giovedì mattina ha incontrato l'assessore alla Cultura Simona Siotto al Teatro Olimpico di Vicenza.

L'attore e comico ha particolarmente apprezzato il gioiello architettonico di Andrea Palladio e si è fermato anche per vedere "Pop- Palladio Olimpico Project", lo spettacolo di suoni e luci.

Iacchetti è a Vicenza in occasione della presentazione della sua opera “Non è un libro (solo pensieri acidi e non)" da lui realizzata senza un editore e il cui ricavato sarà interamente devoluto a Croce Rossa Italiana per l'acquisto di un'ambulanza, che è stata presentata mercoledì sera nella Loggia del Capitaniato e al Garibaldi Grancaffè.