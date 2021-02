Enego: famiglia di orsi al Rifugio Valmaron

Allarme famiglia di orsi affamati in Altopiano, le Guide hanno postato questa foto, che ha fatto il giro della rete, scattata intorno al Rifugio Valmaron, così ieri in tanti si sono preoccupati per il ritorno del grosso plantigrado, ma era una trovata per portare i turisti a scoprire la meravigliosa Marcesina con la neve, nel frattempo è stata posizionata anche la sagoma di un cervo.

Enego dopo i lupi non era nuova a questa presenza, degli orsi erano stati avvistati varie volte, a giugno scorso uno aveva divelto un serraglio e razziato delle galline, un anno fa era stata sbranata una manza.

Ma questa volta non c'è da aver paura, è solo una nuova idea per accendere un riflettore sulle bellezze della natura in montagna. Ovviamente in molti nei social non hanno capito subito la cosa, prima ha fatto scattare l'allarme, poi si è scatenata l'ironia.

