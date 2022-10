Emidio Clementi con il suo ultimo romanzo a Porto Burci

Emidio Clementi sarà ospite della rassegna letteraria di Porto Burci il prossimo sabato 5 novembre, assieme al suo ultimo romanzo Gli anni di Bruno (Playground, 2022). Il salotto, che ha già visto la partecipazione recente di autori quali Lo Mele, Pieranni e Santoni, vedrà in scena le pagine di una “cronaca familiare che è anche un’avventura del quotidiano, spesso misteriosa [...] come se tutto ciò che è scontato, condiviso, fosse in realtà un gigantesco enigma irrisolto”. Sarà l’occasione per conoscere più a fondo l’opera poliedrica di un autore che da anni si confronta con le forme della canzone rock, della poesia, del racconto ma anche del reading e della musica elettronica.

Attivo fin dai primi anni ’90 nella scena musicale alternativa, Emidio Clementi è scrittore e musicista: con i Massimo Volume, di cui è voce, autore dei testi e bassista, ha pubblicato sette dischi. L’ultimo, Il Nuotatore (42Records), è uscito a febbraio 2019. Come scrittore ha esordito con la raccolta di racconti e poesie: Gara di Resistenza, alla quale sono seguiti sei romanzi: Il tempo di Prima, La notte del Pratello, L’ultimo dio, Matilde e i suoi tre padri, L’amante imperfetto e Gli anni di Bruno (Playground 2022). Da anni porta in scena reading poetici ed è docente di Scrittura Creativa all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.