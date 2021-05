Sta per arrivare la superluna dei fiori, la più grande dell'anno

La prossima Luna piena sarà mercoledì 26 maggio e sarà una Superluna, esattamente sarà un 'plenilunio al perigeo' perchè si verifica nel momento di maggior vicinanza fra Luna e Terra.

Il plenulunio di maggio è chiamato luna della coppia o luna dei fiori perchè segna il ritorno della stagione calda e della fertilità, all'abbondanza. E' il mese dei fiori, dei sapori, dei piaceri e degli amori.

Il ciclo vegetale è nel pieno di vitalità e già si prepara a dare i frutti, tutta la natura è in fase espansiva, in questo tripudio di fiori, profumi e colori, è un periodo che ci seduce con la sua abbondanza mentre il sole già caldo ma non ancora soffocante ci accarezza la pelle con raggi morbidi e avvolgenti.

Ma perché “dei fiori”? Sono i nativi americani a dare un nome speciale alla luna piena di ogni mese, chiamano quella di maggio Luna dei Fiori per l’abbondanza delle fioriture che dipingono il paesaggio di tanti colori. In altre tradizioni è invece la Luna del Latte o Luna della Semina del Mais.

Lo spettacolo della Luna Piena, e ancora di più quello della «Superluna», è massimo al calar del Sole, o all’alba, durante il crepuscolo si può ammirare il paesaggio terrestre mentre la Luna piena si alza o cala sull’orizzonte.

E il 26 maggio 2021 è una data ancora più speciale: è attesa infatti una splendida eclissi totale di Luna, quindi il nostro satellite si troverà perfettamente allineato con la Terra e il Sole in quest’ordine, e il cono d’ombra del nostro Pianeta si “proietterà” sulla Luna, oscurandola. Sarà la più grande dell’anno, la più splendente e la più romantica. E per chi vive dall’altra parte del mondo sarà doppio spettacolo: il nostro satellite sarà infatti del tutto oscurato per un’eclisse totale indimenticabile (che in Italia potremmo vedere solo in streaming).

L'eclissi di Luna e la SuperLuna del 26 maggio

L'eclissi lunare, che donerà al satellite un "tocco" di rosso, sarà visibile ad occhio nudo, ma non dalle nostre parti, ma niente paura, gli appassionati potranno seguire l'evento gratuito in diretta streaming sul sito di Virtual Telescope, a partire dalle ore 12 di mercoledì 26 maggio, con le spettacolari immagini trasmesse in esclusica da Nuova Zelanda, Australia e America. Sempre sul medesimo portale, a partire dalle 19, ci sarà invece la diretta della SuperLuna, la più grande del 2021, che si mostrerà in tutta la sua grandezza (e bellezza).

Ma non è tutto, a partire dalle ore 21.30 i fan degli eventi spaziali potranno seguire la prima puntata della serie "Il cielo in salotto", disponibile sul canale YouTube dell'Inaf: per l'occasione, l'Istituto Nazionale di Astrofisica organizza una diretta osservativa dedicata alla Luna in collegamento da diversi osservatori distribuiti su tutta la penisola.