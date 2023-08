È scoppiata la Barbie-mania: tutte pazze per il rosa

Il colore di questa estate è il rosa, il grande successo del film di Barbie ha ispirato una tendenza tutta pink che ha conquistato donne di ogni età. E' scoppiata la Barbie-mania. Il rosa è ovunque e basta fare un giro sui social, per strada, o anche gettare un occhio alle vetrine dei negozi di abbigliamento (fisici o virtuali), per essere accecati dalle tonalità shocking di questa tinta, che si lega indissolubilmente all’iconica bambola inventata da Ruth Handler nel 1959, da lei “battezzata” col diminutivo con cui chiamava la figlia, Barbara.

La vie en rose di cui il film parla ha rilanciato l'estetica Barbiecore, una tendenza che mescola elementi retrò e moderni, nostalgia e ironia, femminilità, non solo si ispira ai look iconici di Barbie, ma li reinventa in chiave contemporanea e personale.

Come indossare il rosa

Ma perché il rosa è così popolare? E come si può indossare il rosa senza sembrare una bambola?

- Scegli la tonalità di rosa che ti piace di più e che si adatta al tuo incarnato. Puoi optare per un rosa delicato o per un rosa acceso, a seconda del tuo gusto e del tuo umore.

- Non aver paura di mixare diverse tonalità di rosa tra loro, per creare un effetto cromatico originale e divertente.

- Abbinarlo ad altri colori vivaci, come il rosso, il giallo o il verde, per dare un tocco di allegria e freschezza al tuo look.

- Oppure contrastare il rosa con colori neutri o scuri, come il bianco, il nero o il grigio, per dare un tocco di eleganza e raffinatezza al tuo look.

- Giocare con le texture e i materiali del rosa: puoi scegliere tessuti leggeri o pesanti, lisci o ruvidi, opachi o lucidi, per creare effetti diversi.

- Aggiungere accessori rosa che richiamino lo stile di Barbie: puoi scegliere borse, scarpe, occhiali da sole, gioielli o cappelli in tono con il tuo outfit o in contrasto con esso.

- Non prenderti troppo sul serio: indossare il rosa con ironia e autoironia, senza temere di sembrare infantili o banali. Il rosa è un colore che esprime gioia, positività e fiducia in se stessi.

Il rosa è il colore di oltre 100 partnership ufficiali di marca, accordi annunciati da Mattel in vista del film, che hanno portato sul mercato prodotti di ogni tipo, tutti con il logo Barbie e la tonalità rosa. Dagli abiti alle scarpe passando per orologi, borsette, borracce, portachiavi, trucchi e persino gli accessori per la casa, tutto è a tema anche da Zara, Primark, fino a Superga, Crocs, Birkenstock, H&M.

Il film di Barbie, diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling, è stata una delle uscite più attese e record di incassi dell'anno. Ma non solo: il film ha anche lanciato una moda che vede il rosa come protagonista assoluto.

Il rosa ha una storia complessa e contraddittoria. In origine, era considerato un colore maschile, una variante del rosso. Fu solo nel XX secolo che divenne il colore della femminilità, grazie all'influenza della moda e del cinema. Star come Marilyn Monroe, Audrey Hepburn e Grace Kelly indossarono abiti rosa che divennero iconici. Fu in questo contesto che nacque Barbie, una bambola che rappresentasse una donna moderna e indipendente, capace di fare qualsiasi lavoro e di avere qualsiasi stile.

Da allora, il rosa divenne il colore dominante nel mondo di Barbie, dai vestiti agli accessori, dai mobili alle auto. Il rosa di Barbie non era però un colore uniforme, ma variava in tonalità e intensità a seconda delle epoche e delle mode. Dal rosa pastello degli anni '60 al rosa shocking degli anni '80, dal rosa metallizzato degli anni '90 al rosa neon degli anni 2000, il rosa di Barbie si è sempre adattato ai cambiamenti della società e della cultura.

Benessere delle persone e Il colore rosa - Secondo la cromoterapia, una medicina alternativa, il rosa può avere un impatto positivo sul benessere psicofisico, stimolare il romanticismo, l’armonia nelle relazioni, è associato all’apertura verso gli altri, all’amicizia e all’unione. Per le persone che soffrono il rosa è un colore alleato, aiuta il buon umore, porta calma e serenità. Per questo vestirsi e circondarsi di questo colore aiuta a vivere la Vie un rose.