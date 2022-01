Due runner vicentini sul podio alla Corsa della Bora 2022

Doppio successo vicentino alla AICS Corsa della Bora 2022, l’evento di punta del trailrunning invernale in Italia, che si disputa ogni anno nei primi giorni di gennaio in Friuli Venezia Giulia. In particolare il 23enne Mirko Cocco si è guadagnato il primo posto nella S1 half, la mezza maratona da 18 Km e il 24enne Michele Meridio, sempre si è guadagnato il secondo gradino del podio maschile nella Ecomarathon da 42 Km. Entrambi atleti di punta del Team Brooks Trail Runner.

La Corsa della Bora, in questa settima edizione, ha raccolto oltre 2200 iscrizioni da parte di atleti provenienti da tutto il mondo, dalla Germania all’Est Europa alla Nuova Zelanda. Una competizione che prevede otto gare su diverse distanze (dall’Ipertail da 164 Km alla 18Km vinta da Mirko Cocco) e ancor più variegati scenari naturali del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia. Competizioni che permettono anche ai simpatizzanti del trailrunning di avventurarsi in un’esperienza unica, anche in notturna, tra costoni solitari, tratti innevati, sentieri nel bosco e scorci mozzafiato sul mare.

Un evento che racchiude tutte le peculiarità paesaggistiche del territorio. La 164 Km, quest’anno, ha visto un percorso straordinario dalle cime del monte Canin in Slovenia fino alle coste rocciose di Trieste, letteralmente dai monti al mare.