Il Drago di Martalar è rinato dalle ceneri, come si raggiunge

ll 21 agosto 2023, ignoti hanno dato fuoco al "Drago di Vaia", distruggendo l'opera realizzata dall'artista altopianese Marco Martalar. Tuttavia, il drago è rinato dalle sue ceneri, ancora più maestoso a Lavarone. Con le sue 6 tonnellate di legno carbonizzato, 16 metri di lunghezza e 7 metri di altezza, è la scultura di drago in legno più grande al mondo. Realizzata con più di 3000 pezzi di pezzi di radici di alberi divelti dalla tempesta Vaia e più di 3000 viti.

L’opera ha una connotazione meno mansueta del precedente Drago perché deve raccontare anche qualcosa di diverso e differente.

Questo nuovo Drago non è solo un guardiano a monito del rapporto tra essere umano e natura, ma è un custode di memoria, di storie, un simbolo di rinascita e resilienza.

Porta con sé la memoria di ciò che è accaduto al suo predecessore. I pezzi di legno sono totalmente carbonizzati, volutamente bruciati dall'artista Martalar, che ha unito i resti dell'incendio per ricomporre la nuova opera.

Martalar aveva annunciato il ritorno del drago con un uovo di legno, simbolo di una nuova vita pronta a emergere. Oggi, quel simbolo si è trasformato in una creatura ancora più grande e significativa, portando con sé un messaggio potente di speranza e resilienza.

Inaugurata il 1 luglio questa meravigliosa scultura continua a raccontare una storia di rinascita.

Come raggiungere il Drago

Per fare il percorso tematico del Sentiero del Drago, ci sono due opzioni.

La prima opzione è andare a Bertoldi e prendere la seggiovia, risparmiando così 30 minuti di camminata. Una volta scesi dalla seggiovia, è sufficiente seguire le indicazioni per il Sentiero del Drago.

In alternativa, si può partire da Bertoldi o Gionghi e seguire le indicazioni per Magre Tablat. Una volta arrivati alla Tana Incantata, si prosegue seguendo le indicazioni per il Sentiero del Drago. Questo percorso dura circa 45 minuti.

Dove parcheggiare

I parcheggi sono numerosi e variano in base al percorso scelto per raggiungere il Drago. È possibile trovare parcheggi a Bertoldi, Gionghi, Cappella e nella Zona Cost verso Luserna.

Si raccomanda di non lasciare l’auto o la moto in zone non indicate come parcheggio, sia per rispetto delle proprietà altrui, sia per evitare di intralciare il traffico.

L’accesso alla frazione di Magré è limitato al traffico: solo residenti e autorizzati possono accedervi.

L'incendio del primo Drago

Per la comunità di Lavarone (in provincia di Trento) è stato uno shock vedere il drago originale distrutto. L'opera, realizzata con ciò che restava degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia del 2018, era diventata un simbolo di rinascita e una meta di pellegrinaggio per molti turisti e amanti della natura. La distruzione potrebbe essere stata causata dall'attenzione mediatica suscitata dal drago, ma ciò che conta è che il drago, come spiega lo stesso Martalar, «è rinato dalle sue ceneri».