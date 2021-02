Dove si può fare sci di fondo sull'Altopiano di Asiago

L’Altopiano di Asiago rappresenta un vero paradiso per gli amanti dello sci di fondo. I suoi oltre 500 km di piste, incastonate in scenari suggestivi tra fitti boschi di conifere, ne fanno infatti, a pieno diritto, la capitale dello sci nordico. A diretto contatto con la natura incontaminata e immersi nel suo silenzio, gli appassionati del fondo potranno godere appieno non solo di tutta la bellezza di questa terra, ma anche della passione per questo salutare sport invernale traendone al massimo i benefici per il corpo e la mente.

Respirando l’aria frizzante e tersa dell’Altopiano, percorrendo le sue piste perfettamente preparate e battute che si snodano tra prati e boschi innevati di tutti i suoi comuni, godendo della quiete e dell’incanto dei paesaggi, si entra davvero in un’altra dimensione: la piena armonia con la natura e la serenità interiore che solo la montagna può dare. Se praticate lo sci di fondo, classico o pattinato, che siate degli esperti o dei principianti, sull’Altopiano di Asiago troverete le condizioni ideali per dedicarvi alla pratica di questo bellissimo sport.

Presso i centri fondo dell’Altopiano operano varie scuole sci, con maestri professionisti, la cui esperienza e professionalità vi aiuterà ad accostarvi in tutta sicurezza allo sci nordico o a migliorare il vostro livello tecnico. Presenti anche strutture di noleggio delle attrezzature necessarie. A rendere l’esperienza ancor più appagante l’opportunità di godere di una calda pausa di relax dall’attività sportiva e di un succulento spuntino a base di prodotti locali e piatti tipici presso le baite ed i rifugi, in alcuni dei quali è addirittura possibile soggiornare.



CENTRO FONDO CAMPOLONGO

Il Centro Fondo Campolongo (mt 1551) sull’Altopiano di Asiago 7 Comuni, regno indiscusso dello sci di fondo, è tra i più affascinanti comprensori della regione. Il centro è ubicato nella parte settentrionale dell’Altopiano di Asiago, la “montagna alta” come veniva definita da Mario Rigoni Stern. Al Centro Fondo Campolongo la neve cade abbondante ogni inverno ed è possibile sciare fino a tarda primavera. Il magico scenario ricco di suggestioni in cui si snodano le piste del comprensorio lascia intravedere i luoghi della Grande Guerra del 15-18, di cui questi monti sono stati protagonisti e segnati da quei tragici eventi. Proseguendo oltre, attraverso verdi pascoli e fitti boschi è possibile giungere agli Altipiani di Luserna e di Vezzena, i cui sentieri si estendono a macchia per oltre 100 chilometri. Il Centro Fondo Campolongo dispone di 6 piste per sci di fondo adatte a tutti i livelli di abilità, da quelle per principianti alla pista nera di 40 km di Millegrobbe. Il Centro poi è dotato di 3 piste per ciaspolare di facile e media difficoltà. Centro Fondo Gallio Il Centro Fondo Gallio (1500 - 2000 m s.l.m.) è uno dei primi centri per lo sci nordico nati in Italia e, con i suoi 150 km ed oltre di piste sempre perfettamente tenute, è uno dei più grandi ed importanti d’Europa. La bellezza dei luoghi in cui sono incastonati i suoi perfetti tracciati e la vastità della sua estensione fanno sì che il Centro Fondo Gallio costituisca la meta ideale per gli appassionati dello sci di fondo e, più in generale, per tutti coloro che desiderano immergersi in una natura incontaminata e spettacolare quale quella dell’Altopiano di Asiago. Un attrezzatissimo parco giochi sulla neve con piste da bob e slittini, zona tubing ed un fantastico percorso di 5 km praticabile con la motoslitta è la meta ideale per tutta la famiglia. Scenari incantati, vasti boschi di conifere, aria pura e frizzante, piste diversificate e di tutte le difficoltà contraddistinguono questo rinomato centro sciistico, dove praticare il proprio sport preferito diventa davvero un immenso piacere.



IL CENTRO FONDO GALLIO

Il Centro Fondo Gallio, con entrata a pagamento e aperto da novembre a maggio, offre ai suoi ospiti ben 9 piste per lo sci nordico e 3 varianti, di diversa difficoltà, dove si può praticare sia lo sci classico sia il pattinato o freestyle, soddisfacendo così davvero a tutti i gusti ed esigenze. I tracciati, grazie i moderni battipista, sono sempre in perfetto stato qualunque sia la situazione meteorologica, quindi anche qualora sia in corso una nevicata. Le piste, dalle più facili a quelle più difficili, non presentano pericoli. In ogni caso, nell'intento di offrire ai propri ospiti il divertimento in massima sicurezza, il centro fondo ha predisposto, data la lunghezza dei tracciati, il soccorso con motoslitta o con cingolato-ambulanza per eventuali casi di infortunio o rottura degli sci.



IL CENTRO FONDO FONTANELLA

A soli 4,5 chilometri da Asiago, il Centro Fondo Fontanella è uno dei primi centri per lo sci nordico in Italia ed è sapientemente gestito dalla pluricampionessa italiana di Sci Sonia Basso. A vostra disposizione oltre 30 chilometri di piste che si percorrono tra suggestive foreste di abeti ed ampie radure soleggiate su divertenti tracciati adatti a principianti ed a famiglie con bambini ed in parte anche ad amatori e sciatori agonisti. Presso il Centro Fondo troverete un fornito noleggio attrezzato con sci di fondo classico o per lo skating, compresi i modelli squamati per i principianti. Non mancano ciaspole e bastoncini per il nordik walking. Inoltre è disponibile il servizio paraffinatura, un locale per la sciolinatura ed uno spogliatoio. Vicino al parcheggio, troverete anche il bar ristorante. E’ presente anche un solarium presso la Malga Camporossignolo, raggiungibile con gli sci o con le ciaspole a soli 3 chilometri dalla partenza delle piste, dove gli sciatori possono riposarsi ed abbronzarsi godendo del silenzio e di un ambiente di rara bellezza. La Scuola Sci Kaberlaba con i suoi maestri abilitati saprà rendere piacevole l’apprendimento della tecnica.



ALTRI CENTRI FONDO

Centro Fondo Asiago Altitudine: 1050m Tel. 0424/464902

Centro Fondo Monte Corno Lusiana Altitudine: 1050m Tel. 0424/67308

Centro Fondo Cesuna Altitudine: 1000 - 1400m 0424/67308

Centro Fondo Enego (Valmaron) Altitudine: Fino a 2000m 0424 490326/0424 490033

Centro Fondo Campolongo Rotzo Altitudine: 1550m Tel. 0424/66487 - 691055





