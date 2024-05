Dove mangiare il migliore hamburger a Vicenza

L'hamburger, come non amarlo, rappresenta senza dubbio uno dei cibi preferiti da grandi e piccini. E' così popolare che esiste una giornata dedicata a questa squisitezza: il 28 maggio si festeggia infatti in tutto il mondo l'Hamburger Day. Vicenza, città ricca di storia e cultura, offre anche un panorama gastronomico in continua evoluzione. Tra le proposte culinarie più apprezzate, impossibile non menzionare gli hamburger, ormai considerati un vero e proprio pasto gourmet.

Dove mangiare un buon hamburger a Vicenza

In occasione della giornata dedicata perché non festeggiare con una deliziosa cena con il panino più famoso al mondo. Ecco alcuni locali dove poter gustare questo famosissimo (e buonissimo) panino a base di carne e non solo. Pane morbido, patatine croccanti, abbondanza... Classico, vegetariano o esotico, l'hamburger ha sempre il suo fascino. Anche tu lo adori vero? Se sei alla ricerca del miglior hamburger a Vicenza, questo è il posto giusto!

Bamburger: Un locale moderno per un hamburger gourmet

Situato in Contrà Cantarane 15, Bamburger si distingue per la sua proposta di hamburger gourmet realizzati con ingredienti di altissima qualità e pane artigianale. Il menu offre un'ampia scelta di opzioni per soddisfare ogni palato, dai classici con carne macinata a mano alle proposte più creative con ingredienti ricercati. L'atmosfera del locale è moderna e accogliente, perfetta per una serata in compagnia o per un pranzo veloce.

Beppe's Snack: Un tuffo nella tradizione vicentina

Se siete alla ricerca di un hamburger che coniughi tradizione e innovazione, Beppe's Snack in Contrà Porta Santa Lucia a Vicenza è il posto che fa per voi. Questo locale storico, ha una lunga tradizione nel servire panini e hamburger di qualità, è una vera istituzione in città. Beppe's Snack vanta una selezione accurata di ingredienti freschi. Il menu propone un'ampia scelta di hamburger, dai classici con carne macinata a mano alle proposte più creative. Ampia scelta di birre: Beppe's Snack vanta una vasta selezione di birre, per accompagnare al meglio il vostro hamburger e completare l'esperienza culinaria.

JAM Burger&Music: Un locale versatile per ogni occasione

Se siete alla ricerca di un locale versatile che offra un'ampia scelta di hamburger per ogni occasione, JAM Burger&Music in Via Ludovico Lazzaro Zamenhof 96 è la scelta ideale. Oltre ai classici hamburger con carne, potrete trovare anche opzioni vegetariane e vegane, tutte realizzate con ingredienti freschi e di stagione. Il locale dispone anche di una vasta selezione di birre artigianali per accompagnare al meglio il vostro pasto. L'atmosfera è giovane e dinamica, perfetta per una serata all'insegna della musica e del buon cibo.

Busa dei Briganti: Un pub storico con un ottimo hamburger

Per gli amanti dell'atmosfera da pub, il Busa dei Briganti Pub in Contrà Portici 24 è un must. Qui potrete gustare un ottimo hamburger preparato con carne di alta qualità e pane artigianale. Il menu offre anche una vasta scelta di panini, birre e altri piatti tipici da pub. L'ambiente è accogliente e informale, perfetto per una serata in compagnia o per un dopocena con gli amici.

Old Wild West: un angolo di America a Vicenza

Se avete voglia di un tuffo nella cultura americana, Old Wild West in Viale SS. Felice e Fortunato 84 è il posto giusto per voi. Qui potrete gustare un vero hamburger americano preparato con carne di manzo selezionata e pane morbido. Il menu offre anche una vasta scelta di piatti tipici americani, come costole, chili e nachos. L'atmosfera è vivace e divertente, perfetta per una serata in famiglia o con gli amici.

L'origine dell'hamburger

Diventato un vero piatto nazionale negli Usa (si calcola un consumo di circa 50miliardi ogni anno), l’hamburger deve il suo nome alla città tedesca di Amburgo, da cui partivano, nel 600, le navi per l’America. Ed è proprio ad Amburgo che veniva consumato spesso un piatto a base di carne macinata, ed essendo la città il principale sbocco portuale della Germania, la ricetta si diffuse molto velocemente negli Stati Uniti con l’appellativo di Hamburger Steak. Un’altra storia, invece, fissa le sue origini a metà del 1800 quando, la compagnia di crociere "Hamburg America Line" serviva panini ripieni con polpette di carne ai suoi clienti.

Il panino più richiesto

Il panino più richiesto dagli italiani? Il cheeseburger, apparso nel 1920 grazie ad un giovane cuoco che inserì una fetta di formaggio all’interno dell’hamburger che stava assemblando. In Italia a spopolare sono tre tipologie differenti: bacon burger, BBQ burger e, appunto, il cheeseburger. Quest'ultimo, anche in una versione originale con il gorgonzola, come consigliato dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola Dop.