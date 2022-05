"Disegna a fumetti la Carta Etica dello sport veneto”", il concorso vinto da una scuola di Lonigo

Questa mattina l’Assessore allo Sport della Regione del Veneto ha partecipato alla premiazione dell’edizione 2022 del concorso “Disegna a fumetti la Carta Etica dello sport veneto”, il concorso lanciato nel 2019 dalla Regione del Veneto in collaborazione con MIUR e UNPLI Veneto, e a seguire anche CONI e CIP, con l’obiettivo di sottolineare i principi della Carta Etica dello Sport veneto, documento nato dalla Legge Regionale del 2015 e che evidenzia i principi fondanti dello sport: solidarietà, rispetto, inclusione e lealtà. Il concorso è dedicato alle scuole secondarie di primo e secondo grado e alle associazioni sportive venete. Si è aggiudicato il primo premio nella graduatoria delle scuole medie, che consiste in un assegno del valore di 1000 euro, la scuola secondaria di 1° grado Ridolfi di Lonigo (Vi) con il fumetto “Lo Sport Rigenera”, per l'efficacia narrativa del messaggio e del racconto del cambiamento di punto di vista del protagonista, che si aggiunge all'ottima chiarezza narrativa del fumetto.

Il 2° premio del valore di 700 euro è andato alla scuola media paritaria "Melotto" di Chiampo con il fumetto "La sfida nella sfida" per l'originalità del racconto di un gruppo di protagonisti, ognuno ben caratterizzato, e l'ottima resa della naturale tensione di una gara agonistica.

I ragazzi hanno reinterpretato in racconti a fumetti i valori raccolti nei 14 articoli di cui si compone la Carta Etica dello Sport. I lavori sono stati valutati da una commissione formata da grafici ed esperti di fumetti, dalla Direzione Sport della Regione del Veneto, UNPLI, CONI, CIP e MIUR. Inoltre anche quest’anno i disegni vincitori diventeranno un libro di fumetti curato e realizzato da BeccoGiallo Editore.

“Ancora un’edizione straordinaria ed entusiasmante – commenta l’Assessore allo Sport della Regione del Veneto– Oltre 168 fumetti pervenuti da 41 istituti scolastici e 15 associazioni sportive da tutto il Veneto, a conferma che questi temi sono profondamente sentiti e vissuti dai giovani, siano essi disegnatori in erba o sportivi alle prime armi. È un'iniziativa importante che è arrivata alla sua quarta edizione e il nostro obiettivo è continuare ad aumentare il numero di adesioni per condividerne i contenuti e fare in modo che questi valori, che sono già nel DNA di tantissimi, lo siano proprio di tutti. Grazie a chi ha collaborato a vario titolo, a conferma che lavorare in squadra, istituzioni, sport, scuola, giovani, insegnanti e associazionismo, porta a risultati eccezionali. Complimenti ai lavori selezionati che faranno parte del nuovo racconto a fumetti con protagonista la squadra del Venezia Football club”.

Sono stati proprio i leoni del Venezia Football Club i testimonial di questa quarta edizione del concorso: dal palco hanno premiato i vincitori.