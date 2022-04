Che meraviglia, oggi è arrivata la Cucusnea, Monte Grappa imbiancato

A sorpresa è arrivata la neve nel Monte Grappa. I primi fiocchi hanno iniato a cadere ieri e oggi ha continuato fino a ricoprire con un bel manto bianco il paesaggio, dai 100o metri in su. Una meraviglia, come a Natale. La neve di aprile è chiamata Cucusnea, perchè è quando il cuculo ha già iniziato i suoi canti.

Da tradizione secondo i nostri vecchi (e i vecchi ne sanno) esistono le ultime due nevicate:

Lodosnea (snea= neve, lodo= allodola ; dialettale) la neve dell’allodola, prima nevica e poi canta l’allodola e questa è una nevicata corposa, la penultima della stagione

Cucusnea (cucu= cuculo) la neve del cuculo, l'ultima nevicata dell'anno, dopo canta il cuculo e si può dichiarare che è qui la primavera e non nevica più.

Per citare Mario Rigoni Stern, "Sui prati che incominciano a rinverdire e dove sono fioriti i crochi non si ferma molto perché ancora prima del sole la terra in amore la fa sciogliere”. Ma non è sempre un bello spettacolo?"