Un video di 30" che racconta le bellezze del Veneto: ecco come partecipare al contest

Siete pronti a condividere i vostri video del Veneto? Partecipare è semplice: scegliete il video e seguite le istruzioni che trovate sotto. Di tutto il resto se ne occupa l’associazione Veneto Segreto

Modalità di invio

I video dovranno essere inviati tramite WeTransfer alla mail: venetosegreto@gmail.com entro il giorno 1 marzo.

I partecipanti dovranno indicare il loro nome cognome e numero di cellulare.

Come partecipare?

Ogni partecipante potrà concorrere al concorso con uno o più video. Possono essere inviati video realizzati con qualsiasi mezzo (smartphone, videocamera, drone etc.) purché siano in formato verticale.

Sono ammessi video originali e creativi sui luoghi del Veneto, anche con particolari effetti grafici, video o di animazione, scritte e immagini.

Non sono ammessi video raffiguranti persone.

I partecipanti possono pubblicizzare il proprio video sui propri canali social (Facebook, Instagram, Twitter…).

Specifiche del video

dimensione massima file: fino a 200MB

lunghezza massima: 30 secondi

audio: ammessa musica ed effetti sonori

dimensioni video: verticale (1080×1920 – il video deve usare l’intera area)

risoluzione: aspect ratio 9:16.

tipo di file: .mp4 o .mov

nome del file: *nome-cognome* del partecipante

Modalità di votazione

Il giorno 5 marzo 2021, la giuria composta dal consiglio direttivo dell’Associazione Veneto Segreto insieme ai soci voteranno il video preferito e al termine verranno decretati i vincitori.

Premi

Il video vincitore del contest sarà pubblicato su tutti i canali social ufficiali di Veneto Segreto (Facebook, Instagram e TikTok) e sul sito riportando il nome dell’autore (in forma di nome completo o nickname social).

Experience ai giardini di Valsanzibio (Padova) per due persone: in data da concordarsi la nostra guida vi accompagnerà in una visita guidata immersiva provata alla scoperta dei meravigliosi Giardini di Valsanzibio. Infine per deliziare il palato, vi accompagneremo presso una tradizionale cantina del territorio in cui assaggerete i vini bianchi dei Colli Euganei accompagnati dai prodotti tipici, formaggi e salumi in particolare.

10 guide di Veneto Segreto e Insolito (Ed.Jonglez) per i 10 video più votati.

Info web

https://www.facebook.com/Venetosegreto/posts/1333144460388589