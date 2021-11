Conferita la medaglia del Presidente della Repubblica all'evento commemorativo "Gigi Ghirotti: 100 anni + 1"

Alla vigilia dell’iniziativa dedicata a Gigi Ghirotti in programma in Biblioteca Bertoliana, nella sede di Palazzo Cordellina, dal 9 all’11 dicembre, è giunta l’assegnazione della Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concessione di cui la manifestazione avrà dunque l’onore di fregiarsi. Il prestigioso riconoscimento, attribuito dal capo dello Stato solo a iniziative ritenute di particolare interesse culturale, scientifico, artistico, sportivo o sociale, mette in risalto il valore dell’evento, incentrato sulla figura e l’opera del grande giornalista vicentino a poco più di cento anni dalla sua nascita.

“Il prestigioso riconoscimento che il Presidente della Repubblica ha conferito all'evento - dichiara il sindaco Francesco Rucco - rappresenta il coronamento di un momento commemorativo e di studio che la città doveva al suo insigne concittadino. Ne ricorderemo l’articolata figura non solo dal punto di vista letterario e giornalistico, ma anche in relazione alla malattia, aspetto che ci porta - oggi più che mai - a compiere una riflessione sulla vulnerabilità dell'uomo e sull'importanza della scienza. Sarà un onore, in quell'occasione, ricevere dalla Fondazione Ghirotti la targa intitolata a Vicenza, città del Sollievo, che sancisce il percorso fatto in questi anni per promuovere la cultura delle cure palliative a favore del malato terminale".

“E’ un grande onore essere insigniti della Medaglia del Presidente della Repubblica – commenta la presidente della Bertoliana Chiara Visentin - un importante riconoscimento – e non solo simbolico – a questo evento per ricordare Ghirotti, da noi fortemente voluto. La medaglia e l’augurio per il successo dell’iniziativa sono giunti direttamente alla nostra Istituzione. In qualità di Presidente della Bertoliana voglio rivolgere al Presidente della Repubblica Mattarella i miei più sentiti ringraziamenti”.

Nel corso della tre giorni - organizzata dalla Biblioteca civica Bertoliana, in collaborazione con il Comune di Vicenza, la Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, la Società Editrice Manuzio (che per l'occasione ripubblica il libro di Ghirotti "Rumor"), l'Accademia Olimpica, la Fondazione di Storia di Vicenza e il Giornale di Vicenza - varie personalità del mondo del giornalismo, della letteratura, della politica e della medicina analizzeranno da tre punti di vista differenti la biografia di Ghirotti: da quello della scrittura (9 dicembre), da quello del giornalismo (10 dicembre) e da quello della malattia che afflisse il vicentino negli ultimi anni della sua vita (11 dicembre).

All'interno della manifestazione - che si avvale anche del patrocinio della Regione del Veneto, dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto, dell'ULSS8 Berica e della AIL di Vicenza - la Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti consegnerà al Sindaco di Vicenza una targa intitolata a Vicenza, città del Sollievo. Nell’ultima giornata, inoltre, si svolgerà anche la premiazione del concorso per le scuole secondarie di Vicenza dal titolo Gigi Ghirotti e la produzione letteraria vicentina del primo Novecento.