Cinzia Olivieri in mostra a Vicenza

Buon successo di pubblico per la personale della pittrice, ospitata l’11 e 12 giugno presso la sala eventi di Parco Città a Vicenza

Buon successo di pubblico la Mostra Personale della pittrice Cinzia Olivieri ospitata l’11 e 12 giugno presso la sala eventi di Parco Città a Vicenza. La rassegna è stata introdotta dal critico d’arte Renato de Paoli che ha ben descritto il contesto pittorico dell’artista sambonifacese, ricordandone la carriera e le mostre in giro per tutta Italia, da Milano a Ferrara e Verona, da Mantova a Reggi Emilia e Pisa fino a Peschiera sul Garda e Mestre in oltre 25 anni di attività.

Ha detto inoltre di lei il prof. Gianluigi Guarneri: “Idoli femminili, paesaggi notturni, luoghi onirici di vite lontane, parlano dell’universo figurativo di Cinzia. I dipinti, di notevole spessore pittorico, donano infinite sensazioni cromatiche che superano il racconto raffigurato per collegarsi tramite un filo compositivo tutto personale. Affascinanti rimandi astratti permettono all’artista di diradare la sua attenzione esecutiva verso soggetti geometrici immediatamente sublimati verso tematiche figurative.

Un mondo sospeso tra una sensibilissima femminilità interiore e una visione prettamente razionale del cosmo. Affiora nelle opere un fine desiderio di abbandono alle tenui metamorfosi del colore, dove il colore diventa il paradigma e oasi di un sofferto vissuto.” Ed in effetti i visitatori si sono soffermati a lungo davanti alle tele, con particolare interesse per i ritratti dedicati a Papa Francesco, ad animali e fiori, senza dimenticare i nudi femminili nei quali la Olivieri riesce a tradurre una grande sensualità e l’esplosione di colori che sprigiona dai quadri più astratti. Una rassegna esaustiva delle opere di Cinzia Olivieri può essere ammirata sulla sua pagina Facebook, dove si potranno anche ricavare ulteriori riferimenti biografici.