Chiude Saxophone, ultimo negozio di dischi rimasto in città

Dopo 34 anni, Dino Franchetto, titolare dello storico e unico negozio di dischi rimasto in città, chiude i battenti. Nell'era dello streaming, con giganti come Spotify e YouTube, non c'è più spazio per questo tipo di attività. Anche "Il 33" di Padova ha abbassato la serranda; è la fine di un'epoca, della musica su supporto fisico.

Dino aveva iniziato con grande passione all'Alta Fedeltà di Bertesina, dove i ragazzi ascoltavano affascinati i suoi racconti sui gruppi che stavano facendo la storia della musica. Erano gli anni '70, e gruppi come i Beatles, i Rolling Stones, i Doors e i Pink Floyd uscivano con i loro capolavori. In quegli anni, Dino creava anche compilation con tutti i brani preferiti dei suoi clienti. Poi si è spostato in centro a Vicenza dove ora c'è Dominio, infine ha trovato casa in via Roma nella sede attuale che si appresta a chiudere.

Saxophone è un tempio della musica; qui, lo storico commesso Fabio Maran (scomparso qualche anno fa) ha lavorato per tanti anni, e Dino insieme alla moglie ha resistito al cambio di gusti, abitudini, tipologia di clienti. Avrebbero voluto che qualcuno avesse portato avanti il loro lavoro, ma nessuno si è mostrato interessato.

Così a 72 anni Dino Franchetto ha detto basta. Appena avrà venduto il suo patrimonio storico di almeno 10.000 tra vinili, CD, musicassette frutto di decenni di ricerca, selezione e passione, spegnerà l'insegna definitivamente.

Non ci sono più i giovani che passano il sabato pomeriggio ad ascoltare dischi nel loro negozio preferito, con un titolare che sa tutto e dà consigli. Ora si va nelle piattaforme che gratuitamente danno le ultime uscite e dove si trovano gli album di quasi tutti gli artisti, dai più famosi alle nuove promesse, dal rock