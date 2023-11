Chiude Saxophone, ultimo negozio di dischi rimasto in città

Dopo 34 anni, Dino Franchetto, titolare dello storico e unico negozio di dischi rimasto in città, Saxophone chiude i battenti. Nell'era dello streaming, con giganti come Spotify e YouTube, non c'è più spazio per questo tipo di attività. Anche "Il 33" di Padova ha abbassato la serranda; è la fine di un'epoca, della musica su supporto fisico.

Dino aveva iniziato con grande passione all'Alta Fedeltà di Bertesinella, dove i ragazzi ascoltavano affascinati i suoi racconti sui gruppi che stavano facendo la storia della musica. Erano gli anni '70, e band come i Beatles, i Rolling Stones, i Doors e i Pink Floyd uscivano con i loro capolavori. In quegli anni, Dino creava anche compilation con tutti i brani preferiti dei suoi clienti. Poi si è spostato in centro a Vicenza dove ora c'è Dominio, infine ha trovato casa in via Roma nella sede attuale che si appresta a chiudere.

Saxophone è un tempio della musica; qui, lo storico commesso Fabio Maran (scomparso qualche anno fa) ha lavorato per tanti anni, e Dino insieme alla moglie ha resistito al cambio di gusti, abitudini, tipologia di clienti. Gli sarebbe piaciuto che qualcuno portasse avanti il suo lavoro, ma non ha trovato nessuno.

Così a 72 anni Dino Franchetto ha detto basta. Appena avrà venduto il suo patrimonio storico di almeno 10.000 tra vinili, CD, musicassette frutto di decenni di ricerca, selezione e passione, spegnerà l'insegna definitivamente.

Non ci sono più i giovani che passano il sabato pomeriggio ad ascoltare dischi, o non a sufficienza per mantenere una bottega. Ora si va nelle piattaforme che gratuitamente danno le ultime uscite e dove si trovano gli album di quasi tutti gli artisti, dai più famosi alle nuove promesse, dal rock. Ma stiamo perdendo tanto, il rapporto umano, lo scambio di idee, di scoperte, di produzioni di nicchia, di nuovi ascolti, che solo in un negozio di musica dove c'è chi la ama e ci vive dentro può avvenire.