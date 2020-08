Cascata Brazzavalle: pronta la piattaforma sul "cubo di vetro"

Sono da poco terminati i lavori di completamento della piattaforma di vetro sulla cascata di Brazzavalle, in comune di Valli del Pasubio, da molti già rinominata “il cubo di vetro” per via della sua particolare forma.

L'opera, inserita nel contesto del progetto di cooperazione territoriale Va.Po.Re, cofinanziato 7 anni fa dalla regione Veneto con fondi europei IPA, si presenta come una piattaforma a sbalzo di diversi metri sopra la meravigliosa cascata di Brazzavalle, in località Balasso salendo verso il Passo Pian delle Fugazze. Il progettista è l'architetto Carlo Costa, mentre la struttura è stata realizzata dalla ditta Negropal di Chiampo.

La piattaforma è anche uno degli ultimi interventi del progetto Va.Po.Re, che ha interessato in questi anni i comuni di Valli, Posina e Recoaro Terme. Un'attrazione da brivido, che permette di sporgersi proprio sopra alle bianchissime acque della cascata.

“Nei giorni scorsi abbiamo terminato la sistemazione del sentiero che da Malga Prà scende verso la piattaforma – spiega l'assessore al Turismo Federico Pozzer – trattandosi di un tratto abbastanza scosceso e umido, abbiamo ritenuto di metterlo in sicurezza realizzando degli scalini di legno, oltre a posare dei picchetti con corrimano di assistenza alla discesa e risalita. Si tratta in ogni caso di un sentiero che, seppur breve, è classificato per escursionisti esperti (EE), e pertanto va affrontato con la giusta cautela e calzature”.

La piattaforma si può raggiungere parcheggiando al nuovo parcheggio Balasso, scendendo a piedi verso Malga Prà. Li si trova la freccia biancorossa che indica il sentiero e la cascata. “Dopo una breve discesa di 15', si può salire sulla piattaforma ed osservare il vuoto sotto di se – conclude Pozzer – aspettiamo con gioia i turisti che vorranno vivere un'esperienza mozzafiato, inserita in un contesto naturale meravigliosamente intatto”.

