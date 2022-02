Perchè si festeggia il carnevale, storia, tradizioni, date

Il carnevale è una festa di origine cristiana, che si teneva il giorno prima dell'inizio della Quaresima, durante la quale, secondo la tradizione, non si poteva consumare carne. La parola carnevale, infatti, deriva dal latino carnem levare, ossia "eliminare la carne". Le radici della tradizione carnevalesca rimandano ad un tempo ancora più remoto, in cui si celebrava il passaggio dall’inverno alla primavera. Già i culti dionisiaci in Antica Grecia e i Saturnalia in epoca romana indicavano un periodo dell’anno in cui era permesso sovvertire il rigido ordine sociale, durante queste festività era lecito lasciarsi andare a trasgressioni, mascherarsi, rendersi irriconoscibili. Nel Carnevale veneziano datato 1094, i cittadini di ogni classe si affollavano nelle calli di Venezia, quasi sempre mascherati per liberarsi dal ruolo che ricoprivano. E si salutavano con "Buongiorno siora maschera".

Il Carnevale di Venezia

Le celebrazioni carnevalesche a Venezia conoscono profonde metamorfosi nel corso dei secoli. A metà del Cinquecento si affermò un Carnevale più raffinato nei suoi costumi e nel modo di travestirsi, più controllato dal governo, con tanto di feste private da un lato, separate da quelle popolari, e di festeggiamenti collettivi dall’altro, destinati ad abbagliare veneziani e forestieri, giocando sui pregi e la magnificenza dello scenario. Esercizi acrobatici o lotte tra gruppi di giovani o con animali: il governo cercò di mantenerli per fare piacere al popolo, ma poco a poco furono interrotti, come le piramidi umane in Piazza San Marco. Purtroppo, con la caduta della Serenissima e l’occupazione francese e austriaca del 1797, la lunghissima tradizione del Carnevale di Venezia viene interrotta. La ripresa di questa millenaria tradizione arriva a quasi due secoli di distanza, nel 1979.

Il Carnevale vicentino

Ha una lunga tradizione il carnevale di Malo datato 28 Marzo 1867, nel 1924 inizia il “concorso dei carri mascherati”, poi la tradizione ha messo radici profonde con le sue storie di personaggi, di contese, di compagnie, di vecchie e nuove sfide per la conquista della pessa appannaggio del carro vincitore.

Ma la vera anima del carnevale e tutta nelle compagnie di “carristi”, ove l’impegno è tramandato di padre in figlio, quasi come un gioiello di famiglia. Si comincia già a fine autunno, al bar “Alla Scopa”. Si parla di tante cose tra un bicchier di vino brûlé e un altro, si rivivono ricordi e vecchie sfide mai concluse, ma soprattutto si cerca un’ispirazione per il nuovo carro, quello che sicuramente darà l’agognata pessa. Del carnevale di Malo il “re imperatore” è il Ciaci, un personaggio anch’ esso di cartapesta, ma emblema del simbolo della kermesse maladense.

Quando si festeggia il carnevale

Il periodo di carnevale, per tradizione, si colloca sempre tra l'Epifania e il giorno che precede il Mercoledì delle Ceneri, ossia martedì grasso. Il termine carnevale, però, fu introdotto solo alla fine del XIII secolo.

Le origini

Secondo alcune testimonianze storiche, il carnevale si festeggiava già dall'VIII secolo d.c., in concomitanza con i saturnali, ossia un ciclo di festività facenti parte della religione romana. Durante questo periodo, c'era una specie di sovvertimento delle gerarchie e degli ordini sociali, che portava allo scambio di ruoli e al camuffamento della propria identità. Da questa antica tradizione, quindi, si ereditò l'uso delle maschere tipiche di questo periodo.

Martedì grasso

Il martedì grasso, l'ultimo giorno di carnevale, era considerato il giorno del banchetto, in cui si faceva scorpacciata di cibo e di dolci prima del periodo della Quaresima, ossia i 40 giorni che precedono la Pasqua.

Carnevale 2022, tutte le date

Il Carnevale 2022 inizierà domenica 13 febbraio, alla vigilia di San Valentino, e si concluderà il 1° marzo. La settimana clou del Carnevale sarà quindi quella che va dal 24 febbraio, giovedì grasso, al 1° marzo, martedì grasso. Queste, in sintesi, le date principali dei festeggiamenti del Carnevale 2022:

giovedì grasso : giovedì 24 febbraio;

: giovedì 24 febbraio; domenica di Carnevale : domenica 27 febbraio;

: domenica 27 febbraio; martedì grasso: martedì 1 marzo.

Il 2 marzo sarà invece il mercoledì delle Ceneri, giorno che darà inizio alla Quaresima che ci porterà fino alla Pasqua, che quest'anno cadrà il 17 aprile.