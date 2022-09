Quando Re Carlo d'Inghilterra venne nel vicentino, fu una giornata memorabile

Carlo d’Inghilterra proclamato oggi Re, dopo la morte della madre Regina Elisabetta II, è conosciuto per il suo impegno ambientalista e sarà il sovrano che dovrà far transitare la monarchia tradizionale verso un modello più moderno, di stampo scandinavo.

Carlo III ama il cibo italiano, l'architettura, la storia, la montagna e per questi molteplici interessi venne in visita ufficiale nel vicentino, a cui volle dedicare un'intera giornata.

Il 1° aprile 2017 il principe di Galles andò sui luoghi della Grande Guerra nel Pasubio. L’occasione fu il centenario delle Gallerie, e per la ricorrenza fu predisposto un programma di celebrazioni di alto livello. Carlo rese omaggio ai caduti britannici della Grande Guerra sull’Altopiano, e al Museo della Prima Armata al Colle Bellavista, alla fine volle fare anche un’escursione a piedi lungo la strada delle 52 gallerie. Ma ne ha percorse poche.

Era una bella giornata e all'incontro sul Pasubio tra le varie autorità c'era anche Armando Cunegato al tempo sindaco di Valli del Pasubio e ora di Recoaro.

"È stata una grande emozione conoscere il futuro Re d'Inghilterra. Un uomo molto educato e con un portamento nobile. Ha dato la mano a tutti, una cosa che non accade spesso durante le cerimonie.

Ha chiesto informazioni sullo stemma del mio paese, sul monte Pasubio e abbiamo camminato insieme nella Strada delle Gallerie verso il rifugio Papa. Mi sembrava abituato alle salite, non aveva il fiatone. Non mi capiterà più di incontrare un personaggio così prestigioso, ma al tempo stesso molto alla mano.

Sì è fermato anche nel bar e ha avuto una parola per tutti. E' stato un onore," conclude Cunegato.

Ne esce il ritratto di una persona che pur seguendo l'etichetta è alla mano.

Quel giorno la montagna e le strade erano bloccate, ma la signora di una malga è riuscita a passare attraverso i boschi, e ad avvicinarlo con la sua cagnolina, lui con con grande semplicità gli ha chiesto dove abitava e ha salutato entrambe con un sorriso.

Foto di copertina dell'albergatore Maurizio Costa , alla guida del corpo di primo soccorso di Vallarsa e presente all'evento.

La cronaca della giornata

Durata sei ore ricche di appuntamenti la visita ufficiale nel Vicentino del principe Carlo d'Inghilterra il 1° aprile 2017

L'erede al trono inglese è atterrato alle 11.32 del 27 in elicottero poco distante dal cimitero di Montecchio Precalcino, prima delle tante tappe di questa visita che è terminata alle 17.05 con la ripartenza per la Toscana.

Carlo d'Inghilterra ha pregato sull'altare del cimitero, quindi la partenza in elicottero verso la base americana Del Din di Vicenza. Poco prima delle 13 il Principe è stato portato in auto alla Caserma Chinotto.

Carlo ha posto una corona di fiori al monumento dedicato ai caduti nella piazza d'armi della caserma di via Medici, e dopo la visita, conclusasi in circa un'ora con il saluto agli ufficiali Nato e la firma del libro d'onore, è ripartito per il Del Din per salire di nuovo a bordo dell'elicottero, stavolta con destinazione Bocchetta Campiglia, in comune di Valli del Pasubio, a 1.216 metri d'altitudine.