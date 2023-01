Campionato del mondo di museto: un norcino vicentino sul podio

La vittoria di questo singolare campionato va al trevigiano Luigi Fabian, ma in terza posizione si è classificata la Macelleria Peron di Schio, nel Vicentino. I campionati del mondo organizzati dall'Ingorda Confraternita del Museto hanno visto in giuria anche l’assessore regionale Federico Caner e il sindaco di Treviso Mario Conte: “Così si difendono le tradizioni del territorio”.

Il 17 gennaio è la festa di Sant'Antonio Abate, patrono dei norcini e protettore dei macellai, molto venerato nelle zone rurali italiane. In questa data a Riese Pio X, nel Trevigiano, presso l'azienda vinicola La Caneva dei Biasio, si tiene la Festa del Museto, un appuntamento divenuto orami un punto di riferimento nel panorama suino e gastronomico veneto.

“La data è scelta con cura - spiega il Gran Norcino, Matteo Guidolin - è infatti il giorno di Sant’Antonio Abate, detto porcaro, patrono dei norcini: in questa giornata, tradizionalmente non si macellava alcun tipo di animale”.

Il cotechino è un insaccato fatto prevalentemente con le carni tritate e speziate della gamba del maiale, praticamente un sostituto dello zampone, il Musetto è carne proveniente dal muso del maiale e viene consumato con salsa al rafano e purea di patate, ha l’aspetto simile a quello del cotechino, ma non è la stessa cosa.

Sul podio

Nel gradino più alto Luigi Fabian di Castelfranco, dietro di lui, sono arrivati Sartori Carni di Brenzone del Garda (Verona), la Macelleria Peron di Schio (Vicenza). In gara 35 dei norcini veneti più bravi.

Macelleria Peron di Schio

La macelleria Peron inizia la sua attività nel 1982 nella frazione di Giavenale a Schio. Fin da subito punta tutto sulla qualità e salubrità delle materie prime quali sorane, pollame e suini: tutto di provenienza nazionale. Un prodotto di nicchia è sicuramente la produzione stagionale di insaccati come sopresse, salami, musetti, salsiccie, prodotti seguendo la tradizione della famiglia Peron, norcini da tre generazioni. In seguito sono arrivati i piatti “pronto cuoci”, curati e rivisitati tramite continui corsi di aggiornamento. Per un maggiore servizio è stata aggiunta poi la cucina per preparare degli ottimi roast beef e vitello tonnato ma anche dei raffinati ragù come quello all’anitra, al coniglio, alla faraona, ai porcini e salsiccia e molti altri.

Il vincitore

Luigi Fabian ha 62 anni, ora è in pensione ma ha dedicato la propria vita all’allevamento di animali e all’agricoltura. Barba bianca da Babbo Natale, mani nodose: negli anni ha lavorato con i bachi da seta, coltivato tabacco, allestito un vivaio, prodotto carne e latte. Adesso è in pensione e si dedica a tempo pieno ai maiali, ha una piccola produzione locale a Salvarosa, frazione di Castelfranco, nel Trevigiano, e per la macellazione lo aiuta il norcino Giorgio Squizzato.

È lui il vincitore del campionato del mondo del Museto, organizzato alla Caneva dei Biasio di Cendrole di Riese Pio X dall’Ingorda Confraternita. In gara c’erano 36 norcini, provenienti da tutto il Veneto ma anche dal Friuli Venezia Giulia. Il segreto del vincitore? L’amore per gli animali, tanto da dedicare una sorta di monologo al suo maiale dopo la vittoria. “Da quarant’anni mangio museto, quest’anno erano davvero buoni, per questo ho deciso di iscrivermi per la prima volta al concorso: ho avuto un presagio”, ha raccontato tra gli applausi dopo il rito di consacrazione con il coltello della Confraternita, formalizzato dal Gran Norcino Matteo Guidolin. “Non ho segreti particolari, solo grande cura e grande amore per i maiali. Nel museto ci vanno solo sale e pepe, nessuna spezia. Poi lo cucina mia moglie, che è bravissima”. Quanto alla sua produzione (circa 150 museti), ormai è già esaurita, distribuita tra parenti, amici e qualche cliente.

“Il Museto ga da petar”. Ci sono poche certezze nella vita, ma questa è fondamentale per l’Ingorda Confraternita del Museto che organizza ogni anno il campionato dei migliori norcini.