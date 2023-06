Sabato 10 giugno 2023 è in programma un’escursione nei luoghi più belli delle Prealpi Vicentine. Tra boschi e dolci pascoli, si alterneranno momenti di cammino ad altri di ascolto, accumunati tra loro dalla stessa atmosfera magica, che solo il tramonto, la natura e la montagna sanno regalarci.

Camminando tra i suoni delle Piccole Dolomiti

Percorso sul massiccio del Monte Novegno con vista su tutto il comprensorio delle Piccole Dolomiti.

?? RITROVO: Sabato 10 giugno alle ore 16.00 ampio parcheggio in ghiaia in Via Falgare a Poleo, frazione di Schio (VI).

?? DISLIVELLO: 300m

?? DIFFICOLTA: * facile, anello di circa 5-6 km

VESTIARIO: vestiario adatto alla stagione, un piccolo zainetto con un po' di cibo e acqua. Si raccomandano scarponcini o scarpe basse da trekking. Una coperta per sedersi sull’erba mentre si ascoltano i musicisti.

?? CENA: libera…al sacco, ma sarà anche possibile mangiare presso la malga Davanti Monte Novegno al ritorno.

?? MENU a 25 euro :

- Risotto con piselli equark all'erba luigia

- Guancette al ribes e rosa canina con crema di patate

- acqua e caffè

a scelta e a parte: entreè con salumi e formaggi. Vino & birra & bibite dalle più classiche a quelle della nostra selezione. Strudel rivisitato con crumble alla cannella crema pasticcera alle mele.

?? QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 20 euro (comprende guida e musicisti)

MINORENNI RIDOTTO: 10 euro

MUSICISTI : Luca Nardon, Nicola Mansutti, CATEATERS PIPE BAND

?? PER INFO O PRENOTAZIONE: e- mail piccoledolomitisport@gmail.com, cel 328 125 7258

AMM – Accompagnatore Media Montagna – Collegio Guide Alpine Veneto

Davide Deganello