Calici di stelle 2023: tutti gli appuntamenti a Vicenza e in Veneto

Torna “Calici di Stelle“, l’evento estivo più atteso dagli enoturisti e dagli appassionati del vino. Le cantine del Veneto dedicano ai wine lover esperienze enogastronomiche uniche che, accompagnate da arte e musica, celebrano la ricchezza e la bellezza del territorio. Da fine luglio a metà agosto, sono molte le iniziative, in particolare il 10 Agosto la Notte di San Lorenzo, le cantine del Movimento Turismo del Vino propongono eventi speciali.

Degustazioni, spettacoli, momenti di intrattenimento, tutto sotto un meraviglioso cielo stellato, e non solo in cantina, ma anche in luoghi suggestivi, castelli, piazze, borghi storici.

Vicenza

BASSANO DEL GRAPPA - Martedì 1 Agosto. Bellissima l'iniziativa di Bassano per Calici di Stelle, un viaggio eccezionale attraverso i Palazzi e le Mostre del centro storico, e alle eccellenze vinicole e all’enogastronomia del territorio, una magica wine experience che avrà luogo nel centro storico dalle 19.00 alle 23.30.

LONIGO - 28/29 luglio. Degustazione di vini delle migliori case vinicole dell'area Berica e del territorio circostante; degustazione di piatti tipici locali e prodotti De.C; intrattenimento con musica, arte e spettacoli nelle vie e piazze del centro storico, con negozi aperti fino alle ore 24.

BREGANZE - Venerdì 4 e Sabato 5 Agosto. La manifestazione avrà luogo in Piazza Mazzini a Breganze, degustazione dei vini, accompagnati dalle migliori specialità gastronomiche della tradizione, sapientemente preparate da ristoratori. Musica, animazione e iniziative culturali completeranno le serate, dalle 19.00 alle 01.00.

BARBARANO VICENTINO - 10 agosto. In Piazza Roma esposizione e degustazione di vino locali e di prodotti tipici (formaggi, salumi, olio, grappa, miele); preparazione di piatti tipici con abbinamento dei vino; musica dal vivo e spettacolo pirotecnico. Dalle ore 19 alle ore 24.

Treviso

VITTORIO VENETO - Venerdì 28 e Sabato 29 Luglio. Il Castrum di Serravalle sarà quest’anno la prestigiosa cornice della quinta edizione di Calici di Stelle a Vittorio Veneto. Due le serate dove si potranno gustare i vini del territorio spiegati direttamente dai titolari delle Cantine o dai Sommelier. L’Associazione Astrofili, inoltre, condurrà alla scoperta delle stelle da una postazione unica, dalle ore 20.00 alle ore 24.00.

MONTEBELLUNA - Giovedì 3 Agosto. Nella nuova cornice di Corso Mazzini, la Piazza principale di Montebelluna, sarà possibile degustare i vini di alcune delle migliori Cantine del territorio abbinati a prodotti e piatti tipici, il tutto allietato da musica e animazione per i più piccoli, dalle ore 19.00 alle ore 24.00.

MONFUMO - Giovedì 3 Agosto. A Monfumo ritorna Calici di Stelle, il brindisi più atteso dell’estate. Calici di Stelle è l’appuntamento da non perdere, che abbraccia le eccellenze enogastronomiche del territorio in una simbiosi perfetta da vivere a passo lento e calice alla mano, nel suggestivo palcoscenico delle colline monfumesi, dalle ore 20:00.

CONEGLIANO – 1/2 agosto. Nella splendida cornice del Castello di Conegliano verranno proposte degustazioni di vini e prodotti tipici, presentati dalle aziende del territorio, accompagnati da intrattenimenti musicali. Organizzazione a cura del Comune di Conegliano e Associazioni Cavalieri dell’Etere Protezione Civile Onlus. Bus navetta da piazza Cima. Ingresso libero, degustazioni a pagamento dalle ore 20 alle ore 24.

SUSEGANA - 1/2 agosto. Calici di Stelle si terrà nella suggestiva cornice di Piazza Martiri della Libertà alla presenza delle migliori produzioni vinicole ed enogastronomiche locali, accompagnate da buona musica dal vivo, dalle ore 20 alle ore 1.

FARRA DI SOLIGO - Giovedì 3, Venerdì 4, Sabato 5 Agosto. Un viaggio nel tempo e nel gusto tra i vari stili di produzione e l’evoluzione data dall’affinamento prolungato sui lieviti. L’appuntamento è presso il Piazzale antistante la Chiesa di San Gallo a Soligo dalle ore 19.30 alle ore 24.00.

GORGO AL MONTICANO - 7 agosto. Degustazione di vini delle migliori cantine del circondario e di prodotti tipici locali nella cornice della Villa Foscarini Cornaro tipica villa veneta immersa nel verde, dalle ore 19.30 alle ore 24.

ASOLO - 10 agosto. Vivere la magica atmosfera del centro storico nella notte di San Lorenzo, degustando l'Asolo Prosecco Docg e gli altri ottimi vini del territorio, abbinati ad assaggi di piatti e locali dei Ristoranti dell'Asolano. Circa 20 cantine del Consorzio Tutela Vini "Montello Colli Ascolani", a cui saranno abbinati i ristoranti del territorio, accompagneranno i partecipanti nelle vie e nelle piazze del grazioso borgo della Marca Trevigiana per una serata di gusto sotto le stelle. Musica nelle piazze dalle ore 20 alle ore 24.

MARENO DI PIAVE - 10 agosto. Alla riscoperta degli antichi sapori e nuovi profumi; guida ai vini con degustazione di piatti tipici, formaggi, salumi, frutta, grappa e liquori locali. Osservazione delle stelle con il telescopio dalle ore 19.30 alle ore 24.

VALDOBBIADENE - 10 agosto. L’evento si svolgerà in Villa dei Cedri dove presso l’enoteca; esperti sommelier proporranno agli ospiti degustazioni di Valdobbiadene Docg delle aziende locali.

Ci sarà un grande pic nic sull’erba, per ammirare con il naso all’insù le stelle e godersi al meglio la notte di S. Lorenzo. Sarà anche possibile cenare con la formula “cassetta da pic nic” dalle ore 19.30 alle ore 24.

VAZZOLA - 10 agosto. Nel suggestivo Borgo Malanotte (Tezze di Piave, Vazzola) cinque Comuni si danno appuntamento nella magica notte di San Lorenzo per degustare i prodotti vinicoli e gastronomici della terra trevigiana. Protagonisti principali, il Prosecco e il vino da vitigno autoctono Raboso, DOC e DOCG, nonché vini rossi e bianchi della Marca Trevigiana. Saranno presenti circa 50 cantine del territorio. Nella serata, degustazione guidata di vino Raboso e osservazione del cielo con la presenza dell'associazione Astrofili di Vittorio Veneto, dalle ore 20 alle ore 24.

Padova

ARQUA' PETRARCA - 9/10/11 agosto. A Villa Beatrice d'Este, Monte Gemola - Baone. Evento con serate di degustazione vini e prodotti tipici dei Colli Euganei con osservazione guidata delle stelle e concerti a cielo aperto dalle ore 20 alle ore 24.

ROVOLON - 8/9/10 agosto. A Villa Beatrice d'Este, Monte Gemola - Baone. Evento con serate di degustazione vini e prodotti tipici dei Colli Euganei con osservazione guidata delle stelle e concerti a cielo aperto dalle ore 20 alle ore 24.

VO' EUGANEO - 10 agosto. A Villa Beatrice D'Este, Monte Gemola a Baone. Degustazioni di vini e prodotti tipici dei Colli Euganei, con osservazione guidata delle stelle e concerti sotto le stelle dalle ore 20 alle ore 24.

Verona

COLOGNOLA AI COLLI - 8/9 agosto. L'iniziativa del 9 agostosi svolgerà nella stupenda cornice della Scalinata Zandomeneghi al Monte di Colognola, dove ad ogni gradone si terrà la degustazione di un atipologia di vini del territorio: Soave spumante, Soave doc, Valpolicella, Valpolicella Superiore e, sull'ultimo gradone, i vini da meditazione Recioto di Soave e Recioto della Valpolicella, oltre ai prodotti locali. Le degustazioni saranno guidate dalle ore 18.30 alle ore 23.30.

MONTEFORTE D'ALPONE - 9/10 agosto. Nella terra del Soave Classico, sabato 9 e domenica 10 agosto alle 16 si svolgerà l’evento “Andar per cantine”: gli appassionati del vino verranno guidati alla scoperta delle cantine del territorio e dei loro vini. Alle 18 di entrambi i giorni seguirà “Aperiti…Vino”, un aperitivo a base di vino Soave.

Domenica 10 agosto, giorno di San Lorenzo. Alle 10 si potrà partecipare ad una passeggiata enoculturale, durante la quale i turisti visiteranno un monumento, una cantina e un vigneto di Monteforte. Alle 22.30, invece, altra paseggiata, però in notturna, tra le colline e i vigneti illuminati dalla luna.

Sia sabato 9 che domenica 10 agosto si potrà cenare e degustare vino Soave e Recioto di Soave a partire dalle 19, quando verranno aperti gli stand enogastronomici in via San Carlo.

Venezia

ANNONE VENETO - 14 agosto. Primo comune della provincia di Venezia per concentrazione di cantine in rapporto al numero di abitanti, Annone Veneto è a pieno titolo una Città del Vino. Grazie ad un territorio particolarmente vocato ala coltura della vite e ad una lunga e consolidata tradizione enologica, Annone è cresciuta e cresce ancora insieme ai suoi vigneti, distinguendosi all'interno del comprensorio Doc Lison Pramaggiore per la qualità dei vini prodotti entro i suoi confini. Proprio questa tradizione verrà celebrata alla vigilia di Ferragosto, nella notte di Calici di Stelle: una tradizione fatta di storie e di persone, di esperienza e di lavoro, ma anche di amicizia e di giocosità. Dalle ore 21 alle ore 24.

Belluno

CORTINA D’AMPEZZO - 9 agosto. Calici di Stelle nei Rifugi di Cortina d’Ampezzo, dalle ore 11 nei Rifugi Faloria e Scoiattoli e proseguirà alle ore 20 con le Cene Stellari anche nei Rifugi Averau, Lagazzuoi, Da Aurelio e Col Druscè. Alle ore 15 al Rifugio Faloria saranno organizzati dei laboratori didattici per i bambini dal titolo “Tras Cielo e terra” ispirati alla leggenda “Lusor de Luna”. Dalle ore 21 nelle terrazze di alcuni Rifugi saranno presenti gli Astrofili con i loro telescopi per osservare le stelle. Per tutti gli appassionati di enogastronomia, una emozione in alta quota per degustare dell’ottimo vino sempre più vicino alle stelle.

Calici di stelle 2023 - Elenco sempre aggiornato qui. Questa edizione conferma ancora di più l’impegno del Movimento Turismo del Vino nella promozione attraverso un approccio culturale e responsabile, potenziando il dialogo e la collaborazione con quanti vogliono sostenere la cultura del vino e il valore dell’enoturismo.