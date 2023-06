Caffè sospeso: ne ordini uno e il secondo è omaggio, i bar aderenti a Vicenza

Julius Meinl storica torrefazione viennese con cuore produttivo in Italia, lancia per il secondo anno consecutivo “Say Thank You”, per celebrare l’importanza di dimostrare gratitudine nel nostro quotidiano, attraverso il ‘Caffè Sospeso’. Questa iniziativa, mira a ispirare più "grazie" e momenti di gentilezza nella vita di ogni persona.

Come funziona

Per ogni caffè ordinato presso gli oltre 200 locali che aderiscono all’iniziativa, i coffee lovers riceveranno un coupon per l’acquisto di un altro caffè + 1 omaggio, creando così un momento perfetto per dire grazie a qualcuno. L'iniziativa è in corso fino al 30 giugno 2023.

Caffè aderenti a Vicenza

Happy Hours Vicenza Corso Andrea Palladio, 182

Bar Bissa Vicenza Viale Trento, 224

Pasticceria Bolzani Giorgio Vicenza Corso Padova, 146

Eclair Pasticceria Vicenza Via Camisano, 65

Fogazzaro Bistrò Vicenza Corso Fogazzaro, 85

Ecco alcuni dei locali aderenti all’iniziativa in Veneto:

VENETO Happy Hours Italia Vicenza 36100 Corso Andrea Palladio, 182 Bar Bissa Italia Vicenza 36100 Viale Trento, 224 Pasticceria Bolzani Giorgio Italia Vicenza 36100 Corso Padova, 146 Eclair Pasticceria Italia Vicenza 36100 Via Camisano, 65 Fogazzaro Bistrò Italia Vicenza 36100 Corso Fogazzaro, 85 Bar Sirio Italia Verona 37061 Via Vigasio, 63 Pasticceria La Maison Italia Verona 37132 Via Aldo Fedeli, 38 Caffè Venier Italia Treviso 31100 Via Sebastiano Venier, 36 Carimani’s bar Italia Treviso 31100 Via Don Milani, 2 C/D Bar Zenzero Italia Treviso 31100 Borgo Cavalli, 47/A Bar L'Incanto Italia Treviso 31100 Viale Fellisent 7/H+ Bistrò all'Angelo Italia Treviso 31100 Sant'Angelo, 85/A Bar Al Corso Italia Chiampo 36072 Via Giacomo Zanella, 8/10 Bar Il Pirata Italia Arzignano 36071 Via Kennedy, 4 Eclair Pasticceria Bistrot Italia Grisignano di Zocco 36040 Via G. Mazzini, 6 Dejavu Italia Montecchio Maggiore 36075 Viale Stazione, 35 Bar Pasticceria Manfrin Italia Ronco All'Adige 37055 Via Crosarona, 2 Summer Cafè Italia Cologna Veneta 37044 Viacorso Guà, 27 Bar Roma Italia San Giovanni Lupatoto 37057 Via Roma, 50 Bar Corazon Cafè Italia Lendinara 45026 Via Ex Provinciale Rasa, 22 Massili Caffè Italia San Donà di Piave 30027 Via XIII Martiri, 26 Bar Jaco Italia Spresiano 31027 Via Antelao, Ai Portici Winwcafè Italia Roncade 31056 Via Roma, 91 Non solo caffè Italia Oderzo 31046 Via Luzzati, 42/44 Pera e mela Italia Cessalto 31040 Via Roma, 10 Caffè Relax Italia Vittorio Veneto 31029 Via Giacomo Matteotti, 133 Civico 33 Italia Conegliano 31015 Via Cavour, 33 Panificio Piazza Italia San Donà di Piave 30027 Via Noventa, 20 Dream bar Italia Godega di Sant'Urbano 31010 Via Cristoforo Colombo, 12 Bar Piscina Italia San Donà di Piave 30027 Via Vittorio Veneto, 22 Pasticceria Mignon Italia Cazzano di Tramigna 37030 Piazza Matteotti, 23

Ma prendersi una pausa dal tran tran quotidiano e iniziare, con piccoli gesti, a costruire una cultura della gratitudine anche sul lavoro, ha benefici sia per coloro che esprimono che per coloro che ricevono un ringraziamento.

