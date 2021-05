Caffè gratis tutto il giorno per festeggiare la ripartenza

Prendere il caffè al bar è un’esperienza unica, un’abitudine che ti cambia la giornata. Il 1° giugno, in collaborazione con i bar e ai ristoranti che aderiscono all’iniziativa, il caffè te lo offre Illy e sarà servito in una nuova tazzina d’artista pensata per l'occasione.

Ci siamo consolati per mesi con moka e caffè in capsule e cialde a casa, ma la verità è che nessuna tazzina è così buona come quella al bancone davanti al nostro barista.

Un gesto semplice per promuovere la ripartenza e celebrare la riapertura alle consumazioni (al bancone e ai tavoli).

Si chiama RipARTiAMO l’iniziativa del gruppo triestino per festeggiare la riapertura dei locali all'interno e offrirà gratis 1 milione e mezzo di caffè in oltre tremila bar in tutta Italia, anche nella nostra provincia.

C'è un mondo racchiuso in ogni una tazzina perché dietro a ogni sorso c’è un caleidoscopio di emozioni, socialità, lavoro per chi ce la prepara.

«Bere il caffè al bar – dice Massimilano Pogliani, amministratore delegato di illy Caffè – è un modo per iniziare la giornata, un’occasione di pausa e socializzazione: per noi era importante celebrare il fatto che si potesse finalmente entrare e mettersi al bancone e contemporaneamente dare un messaggio di speranza ai bar che hanno profondamente sofferto la mancanza di clienti durante la pandemia».

«In questi mesi – prosegue Pogliani- il mercato del caffè è cresciuto. Inoltre c’è stato un trasferimento dei consumi da fuori casa a casa, che per noi nei mesi di chiusura ha ribaltato le percentuali di vendita: dal – rispettivamente – 60/40 % del pre-Covid al 40/60 dei lockdown». Insomma, mentre le aziende hanno retto il colpo con i consumi casalinghi, i bar hanno sofferto: Fipe (Federazione dei pubblici esercizi) parla di 50 mila bar e ristoranti a rischio fallimento con perdite stimate di 34 miliardi di euro e 350 mila posti di lavoro. Questa giornata perciò è per dare un messaggio di speranza. «Ci sono delle giornate simboliche nella vita e nelle attività di ciascuno di noi: confidiamo che questo primo giugno 2021 lo sarà», dice Pogliani.

Sarà un caffè memorabile: il primo giugno ripartono tutti i locali e il primo espresso te lo offre Illy assieme al tuo bar preferito. Scopri gli aderenti all'iniziativa sull’app illy?. bit.ly/ripARTiAMOuniti