Apre la nuova boutique Legàmi in Corso Palladio

Il noto marchio di cartoleria e articoli regalo “Legami” arriva a Vicenza. Nel punto vendita circa 4000 articoli: agende, calendari, cartoleria, accessori per la casa, giochi vintage, articoli beauty e per il viaggio e molto altro - suddivisi in 15 categorie merceologiche chiamate “Mondi”.

La nuova Boutique aprirà le porte il 15 aprile in Corso Palladio, la via principale dello shopping del centro storico, incastonata tra palazzi storici, negozi alla moda e caffetterie. 70 mq che porteranno a 33 il numero di Boutique Legami diffuse in Europa, con 5 nuove assunzioni sul territorio.

“Da sempre la mission di Legami è offrire prodotti sempre nuovi e originali, capaci di stimolare emozioni e sentimenti positivi nelle persone che li acquistano o in chi li riceve in regalo - commenta Alberto Fassi, vulcanico fondatore di Legami. Per questo quando scegliamo una sede per le nuove aperture ci impegniamo a valorizzare la location dal punto di vista architettonico e stilistico per inserirci al meglio nel contesto della città, ma soprattutto vogliamo che le nostre Boutique siano un luogo dove chiunque entri possa vivere un’esperienza unica, soddisfacente e sorprendente, e uscire ogni volta col sorriso” conclude il CEO.

Prosegue Fassi: “I nostri prodotti parlano di esplosione delle diversità perché siamo aperti a tutti, ci rivolgiamo al manager sempre di corsa, all’impiegata che adora i gatti e le serie tv, al quindicenne che sta cercando di trovare il suo posto nel mondo, alla dolce ottantenne che cerca tenerezza in ogni cosa. Vogliamo che ognuno possa esprimere liberamente sé stesso, la sua unicità e quello che prova, in qualunque momento o fase stia attraversando”.