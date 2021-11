Black Friday 2021: data e consigli per approfittarne

Mancano poco all’attesissimo Black Friday 2021, eppure la voglia di “pazzo” shopping è già nell’aria. Ma quando inizia il giorno più atteso dagli amanti delle compere senza limite?

Come da tradizione il 'venerdì nero' dello shopping fra sconti, ribassi e super offerte cadrà l'ultimo venerdì del mese, e cioè il 26 novembre 2021.

Per arrivare preparati e andare dritti verso ciò che si desidera acquistare il consiglio è di iniziare a guardarsi intorno già da ora e stilare una lista dei desideri. Gli sconti del resto sono “golosi” e molto vantaggiosi per lasciarseli scappare: generalmente si va dal 50% fino al 75%, ma spesso può capitare che qualche articolo sia venduto a prezzi ancora più stracciati.

Questo shopping day è ormai divenuto un autentico rito anche in Italia, già perchè è risaputo che in occasione del "venerdì nero" è possibile trovare sconti e prezzi incredibilmente ribassati sia online che in negozio. Per il Black Friday 2021, le imperdibili offerte partono già dall'8 al 18 novembre, su ogni acquisto si risparmia fino al 40%.

Black Friday 2021, la data

Il Black Friday cade ufficialmente l’ultimo venerdì di novembre, quindi l’edizione 2021 si terrà il 26 novembre. Il venerdì nero cade il giorno dopo quello del Ringraziamento, una delle più importanti feste americane e sarà un vero e proprio assalto agli acquisti online, in molti approfitteranno dell’occasione per fare le compere di Natale, un regalo su 3 sarà acquistato proprio durante il Black Friday.

In testa alla classifica dei prodotti che saranno più acquistati dai veneti durante il Black Friday troviamo Elettronica e Hi-Tech; Abbigliamento, Giochi e Videogiochi seguiti da Elettrodomestici, Articoli Sportivi, Cura della Persona, Prodotti per la Casa.

Ci vogliono ancora alcuni giorni per quella data, ma attenzione perché alcune offerte potrebbero iniziare prima.

Le offerte dall'8 al 18 novembre 2021 danno la possibilità di iniziare subito lo shopping natalizio, risparmiando sui propri prodotti preferiti nella vetrina dedicata www.amazon.it/blackfriday: infatti si potrà già approfittare di sconti speciali su prodotti fashion, beauty, per la casa, giocattoli, elettronica, dispositivi Amazon e molto altro.

Black Friday, le origini

L’origine della giornata va collegata all’iniziativa della catena di negozi americana Macy’s nel 1924, incentrata proprio su un evento di shopping che dava l’avvio alle spese natalizie. Successivamente, negli anni Sessanta, i negozianti americani hanno iniziato a proporre in quella data i prezzi ribassati fino all’80%, diventando così il giorno mondiale dello sconto noto fino a oggi.

Una teoria vuole che il colore sia attribuito al fatto che all'epoca i registri contabili dei negozianti si compilavano a penna, usando inchiostro rosso per i conti in perdita e quello nero per i conti in attivo. E nel venerdì dopo il ringraziamento, grazie a queste promozioni, i conti finivano decisamente in nero.