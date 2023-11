L'Aurora boreale nel vicentino e in Veneto, guarda le foto straordinarie

Ieri sera 5 novembre si è assistito a un evento eccezionale: un'aurora boreale ha illuminato il cielo del nord Italia, rendendo lo spettacolo visibile anche in Veneto. Il manifestarsi di questi intensi colori nel cielo è il risultato di un'eccezionale attività solare. Per comprendere questo fenomeno, immaginiamo il Sole che emette particelle energetiche, come protoni ed elettroni, nello spazio. Quando queste particelle solari viaggiano verso la Terra e incontrano il campo magnetico del nostro pianeta, vengono guidate verso i poli magnetici. Qui, interagendo con i gas presenti nell'atmosfera terrestre, danno vita a quell'incredibile gioco di luci chiamato aurora boreale.

Normalmente, le aurore si manifestano in prossimità delle regioni polari, dove l'interazione tra le particelle solari e il campo magnetico è più intensa. Tuttavia, ieri sera, l'attività solare era talmente elevata che ha permesso alle particelle di penetrare più in profondità nell'atmosfera e di essere visibili a latitudini insolitamente basse, come quelle del nostro paese. Questo significa che le aurore boreali, generalmente un'esclusiva delle latitudini artiche, si sono estese eccezionalmente verso sud, offrendo uno spettacolo affascinante.

Un evento raro che potrebbe ripetersi ancora in questi giorni, spiegano gli astrofili.

ASIAGO

L'aurora boreale dall'Osservatorio Astrofisico di Asiago, 5 novembre 2023



MAROSTICA

COSTABISSARA

ASOLO

FB_IMG_1699215183916-2

MONTE GRAPPA

FB_IMG_1699261467150

PIAN DEL CANSIGLIO

FB_IMG_1699215869097

ALLEGHE

FB_IMG_1699259851463

FB_IMG_1699259859555

SACCA DI SCARDOVARI (RO)

FB_IMG_1699222120862

DELTA DEL PO

FB_IMG_1699215489905

FB_IMG_1699215481164

Foto da Facebook, ringraziamo gli autori delle foto, i gruppi meteo Pedemontana del Grappa, Segnalazioni meteo in tempo reale, Meteo in Veneto.