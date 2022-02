Ha iniziato ieri, ma stamattina è caduta copiosa, nella foto di Ski Area le Melette a Gallio si nota che il manto bianco è bello spesso, una fortuna per gli operatori e tanta emozione per i turisti. Gli sport invernali possono continuare, sono migliaia gli appassionati che si recano in Altopiano per ciaspolate, sci da fondo e discesa, snowboard, slittino, una gioia anche per i bambini