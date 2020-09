L’arrotino di Arzignano conquista il web

“Siamo partiti da Arzignano, in Veneto, e oggi vendiamo anche a Bora Bora. La crisi? L’abbiamo affrontata al meglio perché eravamo già attivi sul web. Il futuro dell’artigianato sarà sempre più digital” racconta Livio Dalla Costa

“Donne è arrivato l’arrotino!” Impresso nella memoria di tante generazioni è il pezzo di una storia che sta scomparendo anche nei piccoli centri abitati.

È il caso della bottega Dalla Costa ad Arzignano, in provincia di Vicenza, la cui produzione di coltelli risale agli anni ‘30 del 1800. Una storia familiare secolare che vede la prima bottega aprire a Castelgomberto nel 1894 grazie a Luigi Dalla Costa, successivamente nel 1960 il suo bis nipote Luigi (suo omonimo) apre il negozio ad Arzignano e nel 2000 lo tramanda al figlio Luca che continua tutt'oggi a guidarla, forte di un'esperienza di più di 35 anni in questo settore e della capacità di trasformare qualsiasi cosa in uno strumento da taglio. A supportarlo c’è anche il figlio, Livio, entrato in azienda nel 2017, che, oltre all’affilatura e alle vendite in negozio, gestisce la parte online e quella dell'incisione dei coltelli. Livio rappresenta la settima generazione di Arrotini e Coltellinai Dalla Costa.

Nell’estate del 2018 la famiglia Dalla Costa decide di implementare maggiormente, a livello, digital il lavoro della bottega e nasce così il progetto Coltelli Personalizzati con l’obiettivo di fornire un sito rapido ed intuitivo, oltre che una vetrina online dei prodotti e servizi disponibili, ai tanti potenziali clienti e interessati all’attività della bottega. “La risposta dei clienti è stata immediata, il primo coltello lo abbiamo venduto un’ora dopo averlo pubblicato sui social” - spiega Livio Dalla Costa.

E così, se un tempo l’arrotino percorreva le vie del proprio paese, oggi la sua voce arriva letteralmente ovunque grazie alla strategia digital implementata dalla famiglia Dalla Costa e oggi seguita da professionisti del settore.

“L’e-commerce ci ha permesso di vendere non solo nei grandi centri urbani italiani dove si concentrano la maggior parte dei miei clienti in target” - prosegue Livio Dalla Costa - “Ma sono riuscito a portare i miei prodotti anche fuori dai confini nazionali in paesi come Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, USA e le spedizioni che sono arrivate più lontane sono in Brasile e a Bora Bora nella Polinesia Francese.”

Uno strumento che ha sicuramente rivoluzionato l’approccio al mestiere dell’arrotino e alla vendita dei prodotti della bottega. Nel 2019, primo anno di nascita dell’e-commerce, le vendite online sono state circa il 20% del fatturato totale, senza contare chi, una volta conosciuta la bottega online è venuta ad acquistare direttamente in negozio.

Durante il Coronavirus anche la storica bottega Dalla Costa è restata chiusa per diversi mesi ma il poter contare su una vetrina online ha aiutato la famiglia nel gestire il recente lockdown.

“Vedere la nostra storica bottega chiudere senza data di riapertura è stato un duro colpo, però né io né mio padre ci siamo abbattuti, così abbiamo deciso di organizzare la presentazione di una nuova linea di coltelli (per altro una di fascia alta) totalmente online, gestendo più di 5 post e 15 storie al giorno nei nostri social” - spiega Livio Dalla Costa. Il risultato è stato il sold out di moltissimi prodotti e l’aver dovuto sollecitare l’azienda produttrice per averne in numero maggiore.

Supportare mestieri antichi, che purtroppo spesso stanno scomparendo, reinventandoli in chiave più moderna e vicina ai tempi digitalizzati che stiamo vivendo. Ma senza mai dimenticare di come anche il digital richieda studio e impegno costante spiega Livio Dalla Costa - “Il mondo online deve essere riconosciuto come parte fondamentale di una bottega artigiana nel 2020, anche perché oggi può dare una grande spinta a migliaia di artigiani italiani che hanno tantissimo da raccontare e tramandare.”