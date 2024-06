Apre Feeling Pizza e Golocious Burger, una novità di alta qualità

Ha aperto con grande successo a Bassano del Grappa, in Via Jacopo Da Ponte: Feeling Pizza e Golocious Burger. Due novità che attirano, per la prima volta nel vicentino la Federgroup, conosciuta per il Pedrocchi, accende una sua insegna. La pizza unita a ingredienti di cucina ben preparati conferma l'eccellenza e l'innovazione che caraterizza questi locali. Le prime recensioni sono molto buone. "Ottima pizza, per chi ama la napoletana. In più, la location è molto bella, moderna e particolare."

Feeling Pizza: L'Innovazione della Tradizione



Feeling Pizza, con il maestro pizzaiolo Alberto Buonocore e lo chef Raimo Chiacchiera, hanno realizzato un menù di altissimo livello. Al centro della proposta, pizze, grandi classici della tradizione e piatti speciali come le montanare fritte e il pane cafone rivisti in chiave contemporanea. Feeling Pizza si rivolge ad un pubblico diversificato: dalle famiglie, che qui trovano proposte su misura in tema di stili alimentari, a un pubblico in costante ricerca di nuove tendenze. Anche gli appassionati di abbinamenti troveranno soddisfazione nella nuova offerta che, grazie alla collaborazione tra chef, pizzaiolo e bartender, propone per ogni piatto un accostamento originale con un drink, una birra o un vino, esaltando le peculiarità organolettiche di ogni ingrediente e creando connubi di gusto che aggiungono all’esperienza un tocco di esclusività e di artigianalità.

Golocious Burger: Il Burger Rivisitato



Burger rivisitati secondo le regole della stagionalità e con una particolare attenzione ai gusti dei più giovani. Questa nuova apertura a Bassano del Grappa segna il debutto di Golocious Burger in Veneto, portando con sé un'esperienza culinaria che combina ingredienti freschi e di alta qualità con ricette innovative e gustose.

Fedegroup

Fedegroup, specializzata nei servizi di ristorazione arriva nel vicentino con due nuove aperture, tra i suoi ristoranti anche il Nabucco a Milano Brera e il Caffè Pedrocchi a Padova, una storica istituzione con 200 anni di attività. Inoltre, tra Padova, Este e Noventa, Fedegroup ha recentemente acquisito il format Baessato.