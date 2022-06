Apre l'enoteca Sant'Eusebio: cicchetti spaziali e vini piwi

Il Sant'Eusebio a Bassano raddoppia. Apre l'enoteca e punta sui vini piwi. Vicino a Villa Angarano nasce il nuovo ristorante di Roberto Astuni e la moglie Daria, a questo ora hanno ora affiancato l'enoteca Sant'Eusebio, un ambiente elegante ma informale, che offre la possibilità sia di gustare vini al calice sia di scegliere le bottiglie fra le 80 etichette presenti nella carta.

L'enoteca Sant'Eusebio è un luogo che parte dal vino per approdare alla cucina, quella di Andrea Pettinà. Andrea, 32 anni originario di Breganze, ha lavorato tra l'altro con Lorenzo Cogo e Alessandro Favrin, vivendo anche per lunghi periodi in Giappone, Paese in cui ha imparato raffinate tecniche culinarie.

Nei locali di Daria e Roberto viene proposta la cucina stagionale del territorio, caratterizzata da una creatività sempre equilibrata, frutto di una ricerca continua e appassionata volta a soddisfare anche gli ospiti più esigenti.

I piatti dell'enoteca sono diversi da quelli del ristorante e vogliono essere semplici e immediati. Tutti i prodotti impiegati vengono selezionati privilegiando le aziende del luogo, preferibilmente biologiche o che pongono comunque una grande attenzione alla sostenibilità.

Oltre ai ricchi taglieri di salumi e formaggi rigorosamente locali, abbinati alle verdure in agro, è proposta una bella scelta di “cicchetti” in vasocottura, dal baccalà ai moscardini con polenta. Ma nel menu è possibile trovare anche la pasta e fagioli alla veneta e le esclusive “piwitelle”, originali e gustose tagliatelle realizzate con l'impiego di vino bianco, naturalmente piwi.

Tra gli obiettivi dei locali degli Astuni c'è anche quello di promuovere i vini del Triveneto, in particolare quelli appartenenti a quattro grandi famiglie: i piwi, i vini d'anfora, le cantine bassanesi e i vini di montagna.

È una scelta originale e caratterizzante, specie quella dei piwi, vini ricavati da vitigni resistenti alle malattie funginee, nel pieno rispetto dell'ambiente. Queste varietà rappresentano la nuova frontiera della viticultura e dell'enologia realmente sostenibile e hanno raggiunto una qualità tale da porli sempre di più all'attenzione della critica e dei wine lovers. In questo ambito, la “piwiteca” degli Astuni si candida a essere la più assortita d'Italia: in prima fila ci sono naturalmente i vini di Ca' da Roman, giovane realtà locale di soli vitigni piwi, ubicata a Romano d'Ezzelino, ai piedi del Monte Grappa, da poco dichiarato Riserva MAB Unesco.