Ha aperto Pizza dei Signori in centro a Vicenza

Nei giorni scorsi ha debuttato il nuovo locale dello chef stellato Matteo Grandi del Garibaldi. "Pizza dei Signori" ha acceso le luci e i forni. Era molto attesa questa apertura per il nome del patron e per la curiosità sullo stile dei suoi lievitati. No, non è gourmet, è una pizza sottile, croccante, i vari tipi di farcitura sono classici, i prezzi un po' più alti della media.

La Location

Pizza dei Signori si trova nell'ex Osteria della Malvasia, nel cuore del centro di Vicenza. Un palazzo storico a due passi dalla piazza, gli interni sono stati rinnovati; ora all'ingresso c'è un grande bancone quadrato, di lato il forno (a cui sovrintende lo stesso chef Grandi) e la cucina. Le sale sono con tavoli in legno, le pareti nei toni del grigio e marrone. Con luci soffuse, l'ambiente è molto accogliente la sera.

Il Menu

Si parte con dei fritti, tra i quali spiccano le Crocchette al Baccalà con salsa al Rafano. La sezione "Lievitati" del menu presenta delizie come il "Crunch stracciatella e culaccia di Langhirano" e varianti innovative come il "Crunch tartare di manzo con fonduta di Parmigiano". Le pizze, cuore pulsante del menu, spaziano dalla tradizionale "Marinara classica" e "Margherita" a creazioni più audaci come la "Stracciatella e alici" e la "Melanzana bufala e pecorino Talamello". Le "Pizze bianche" offrono combinazioni intriganti come "Asiago cavolfiore e olive". Per chi cerca qualcosa di diverso, la sezione "Pizza contemporanea" propone la "Margherita DOP" e la speziata "Nduja". Non mancano poi le proposte dalla cucina, come la "Culaccia con giardiniera e schiacciata al rosmarino" e la "Tartare di branzino con olio al basilico e lime".