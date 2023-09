Apre Signorvino, inaugurata la nuova enoteca con cucina in Piazza Matteotti

Inaugurato con tanta bella gente il nuovo locale di Signorvino, una enoteca con cucina che si trova tra Julien e il Bar Matteotti, nel cuore del centro storico di Vicenza.

La più grande "cantina italiana" propone una vasta scelta di etichette che rappresentano la migliore produzione enologica e piatti legati alla stagionalità, tipici della tradizione ma con un taglio innovativo, una grande selezione di salumi e formaggi DOP e IGP e presidi Slow Food, per fare in modo che la clientela possa sperimentare il meglio della enogastronomia. Cantina e cucina per un viaggio nel gusto italiano.

Mercoledì 20 settembre si sono aperte le porte di uno spazio che può ospitare fino a 50 coperti, proponendo l’apprezzata formula di Signorvino che unisce una cantina che può contare su oltre 2.000 referenze e su piatti in cui si trovano le eccellenze territoriali per dar vita ad un menu che omaggia la qualità e i sapori del Bel Paese.

Signorvino è una catena di enoteche con cucina che fa capo a Sandro Veronesi, presidente del gruppo Calzedonia. Fondata nel 2012, l’azienda conta attualmente 27 punti vendita in tutta Italia, i locali offrono ai wine lovers una vasta selezione di bottiglie e per gli appassionati della buona tavola un servizio di ristorazione con piatti semplici legati alle singole regioni, una formula vincente che verrà esportata all'estero con aperture nelle capitali europee.