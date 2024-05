Aperto il negozio degli Alpini, ecco cosa si trova

In attesa dell'Adunata che si terrà a Vicenza il 10,11,12 maggio 2024, per l'arrivo delle penne nere che si concentreranno in piazza Matteotti, piazza Castello e a Campo Marzo, ha aperto in Corso Palladio,122 uno store dove si trovano tanti oggetti per un ricordo di questo evento.

Ce n’è davvero per tutti i gusti (e le taglie), dalle magliette commemorative della 95ª Adunata Nazionale -sempre l’articolo più richiesto- agli ombrelli e i poncho (scaramantici, per chiamare il sole), dall’abbigliamento classico alla nuova linea casual 1919 (come l’anno di fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini), dal bicchiere di metallo con moschettone alla tazza di ceramica, dai marsupi agli zaini, dalla borraccia alla fiaschetta, dai cappellini in stoffa con visiera a quello mitico con la Penna, dai gagliardetti ai crest, dai foulard agli orologi, fino alla medaglia ufficiale dell’Adunata, passando per portachiavi, pin, spillette, fregi, nappine, penne di aquila e di corvo.

E naturalmente, visto che nasce proprio a Vicenza, La Perpetua, la matita degli Alpini, che “come loro, se cade non si rompe”.

L’Adunata Store è una piccola boutique che sta funzionando come una vera calamita, attrae non solo gli Alpini, ma anche tanti curiosi, compresi i turisti.