Scopri i top 4 agriturismo estivi: freschi, economici e con buona cucina

Ogni volta che si va in un bel agriturismo si sente il piacere delle cose antiche, l’aria fresca e frizzantina, il canto degli uccelli, i profumi della natura, degli alberi, dei fiori, della legna che brucia, è un tuffo nel passato.

L’atmosfera è confortevole, gioviale, semplice e familiare; possiamo godere della genuinità, relax, benessere e serenità che solo una agriturismo può dare.

Una cascina verdeggiante è culla di una vita semplice e autentica, dove tutto rallenta e si riscopre il contatto con la natura, lontano dai ritmi stressanti, dai rumori della città.

Ecco alcuni dei migliori agriturismi per l'estate a Vicenza e dintorni

AGRITURISMO DA BEDIN - il sapore dell’autenticità

Agriturismo situato a Brendola alta su in collina. Vista mozzafiato sulla Valle sottostante.

Posto informale, molto semplice, essenziale ed autentico. Cucina casalinga di ottima fattura da VERO agriturismo, dal cotechino al salame ai ferri e poi grigliata tutto eccezionale e vino handmade buono. Adatto ai bambini. Costo qualità prezzo buono. In estate ambiente super consigliato per chi ha spirito bucolico.

È una azienda di 10 ettari coltivati con metodi tradizionali a vigneto, mais, frumento,prato, bosco ortaggi e si allevano bovini da carne, maiali, polli. Si trova in collina in una posizione tranquilla poco lontana dalla Rocca di Brendola. Da Brendola si prosegue verso località San Valentino. Si imbocca via Piave; dopo 2 km si trova l’azienda. Per gli amanti del fitness intorno ci sono molti percorsi da fare a piedi o in bicicletta.

Agriturismo da Bedin Via Piave, 110 Brendola VI - Tel: 0444 601096

VALLE VERDE - un eden

Undici ettari distesi sul dolce saliscendi delle colline beriche, a 270 metri di altezza, tra prati e boschi. Nel grande orto coltivano il meglio delle verdure e degli ortaggi. L'oliveto e i campi di cereali completano la varietà delle colture. Sul grande spazio alberato di fronte all'azienda trovano posto simpatici intrattenimenti e giochi per i bambini, oltre ai tavoli per un pranzo o un relax all'aperto. All'interno si banchetta nella sala ricavata nel vecchio portico della grande casa dei coniugi Donello. Una bella e spaziosa casa colonica, ristrutturata mantenendo integro l'impianto e lo stile originale della campagna veneta. Un ambiente familiare e confortevole, in cui potrete gustare le specialità della cucina.

Per i primi, consigliamo la pasta fatta in casa con verdure di stagione: le lasagne ai piselli e i maccheroni con gli asparagi sono una vera delizia. I secondi vi offrono una scelta di piatti tradizionali molto caratteristici: lo spezzatino di musso con polenta, i colombini al forno e il morbidissimo brasato ai funghi. I dolci a fine pranzo sono una degna conclusione: delicati, fragranti, rigorosamente fatti in casa..

A vostra disposizione 1.500 metri quadrati di parco, munito di servizi igienici con doccia dove sostare con tende e camper.

C'è il BIKE PARK offre varie tipologie ed attività al suo interno, dalla pista di 4 cross al pump track ", jump line, mini track pump per mini bikers a partire da un’età di 3 anni.

Noleggio bici, corsi di guida e molto altro.

Valle Verde Via Fagnini, 13 Pozzolo di Villaga (VI) - Tel. 0444 868242

LA CAMPAGNOLA - la selvaggina che non si dimentica

È una bella azienda di 30 ettari coltivati con tecniche ecocompatibili, ove si ottengono produzioni di estrema qualità e salubrità. Con vendita di prodotti ortaggi, frutta, vino, carne, formaggi. L'ambiente è molto semplice e rispecchia le case coloniche contadine di un tempo. Il posto è molto grande e tranquillo, gli interni sono arredati sobriamente, ma con tanti piccoli tocchi che ti fanno sentire decisamente a tuo agio. L'antipasto è d'obbligo e non si può discutere: polentina calda con ragù di anitra: la fine del mondo.

Per i primi scegliamo le pappardelle di lepre: stuzzicanti e delicatamente saporite.

Secondi rigorosamente di carne; si può optare per selvaggina, maiale, tagli di carne lessa: consigliate le guaglie al forno sono ben rosolate, con le inseparabili fettine di pancetta. Bravi davvero i cuochi. Per darvi un’idea questo è il menù: Galletto alla griglia, capponi al forno o bolliti. Bigoli all'anitra, tagliolini ragù bianco, timballo di verdure/carne/radicchio/zucca, risotto al rosmarino/radicchio e zucca, fettuccine salsiccia e peperoni, maccheroncini al ragù, ravioli alle erbette, gnocchi verdi; Pollo alla griglia/allo spiedo, cappone al radicchio, bollito misto, tacchinella allo spiedo al melograno, faraona al forno, germano allo spiedo, tagliata al rosmarino, tacchinella all'aceto balsamico; Crostate di marmellata/frutta, dolce alle noci, dolce, biscottini assortiti, salame al cioccolato.

Agriturismo La Campagnola Via Ghizzole, 34 Montegaldella - Tel: 0444730196

AGRITURISMO AI NOSEARE - animali fantastici

Posto ideale per chi desidera una serata all’aperto a guardare le stelle e gustare una cena all’insegna della tradizione gastronomica vicentina e per la gioia dei bambini ci sono le galline, la cavalla Olga, Birillo l’asinello e la possibilità di vedere la mungitura delle mucche arrivando verso le ore 18.

L’agriturismo nasce dalla voglia di offrire prodotti genuini e naturali coltivati in azienda in modo di avere la certezza di servire cibo sano, naturale e di sicura provenienza. I cuochi, Antonietta e Andrea, rivolgono una grande attenzione alla selezione degli alimenti.

Le specialità sono la sopressa e la pancetta rigorosamente nostrane, la pasta fresca fatta in casa, la grigliata mista di carne, lo spezzatino di musso servito con abbondante polenta, oltre alle ottime verdure provenienti dall’orto e il tutto, “innaffiato” da ottimi vini locali.

Chiaramente non possono mancare i dolci fatti da Michela la quale vi proporrà la torta della casa con nocciole e cioccolato, la torta della nonna, la sfoglia di crema e mandorle e molte altre delizie.

Il servizio di ristorazione è disponibile venerdi a cena, sabato a cena e domenica a pranzo

Agriturismo Ae Noseare via Adige n. 37 Marola (VI) - Tel: 0444 910305