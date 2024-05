Adunata: tutte le cose da sapere per i 3 giorni di festa alpina

L’Adunata Nazionale degli Alpini è un evento annuale che riunisce gli ex-alpini, ovvero i membri delle truppe da montagna italiane. Quest'anno il raduno si tiene questo fine settima a Vicenza, 10,11,12 maggio 2024. Oltre alla dimensione celebrativa e festosa, l’Adunata Nazionale degli Alpini, il più antico corpo di fanteria attivo al mondo, vuole ricordare i caduti e dei feriti nelle guerre. È un’occasione per mantenere viva la tradizione e lo spirito degli Alpini.

Il Villaggio dell’Adunata e la Cittadella degli Alpini

Campo Marzo è il cuore pulsante dell’Adunata, non solo con la maestosa sfilata lungo viale Roma, ma anche con la vivace “festa alpina” che ospiterà.

Il Villaggio dell’Adunata - Si estenderà tra Campo Marzo e piazza Castello, troveranno spazio la grande ristorazione, il Villaggio dei partner e l’Expo del territorio. Ulteriori punti ristoro saranno dislocati in piazzale De Gasperi, piazza San Lorenzo, contra’ Garibaldi, contra’ Catena e piazza Matteotti. Il Villaggio dell’Adunata sarà aperto al pubblico da giovedì 9 a sabato 11 maggio dalle 9 alle 24, mentre domenica 12 maggio dalle 9 alle 20.

La Cittadella degli Alpini - Sempre in Campo Marzo, qui si potranno esplorare da vicino i moderni mezzi, gli equipaggiamenti e le attività svolte dalle truppe alpine. La Protezione Civile dell’Ana presenterà le varie specialità, gli equipaggiamenti e le tecnologie disponibili. Spazio sarà dedicato anche ai moduli dell’ospedale da campo, con una cucina funzionante per militari e volontari presenti nella Cittadella. La struttura sarà aperta giovedì dalle 10 alle 16 per le scuole, mentre venerdì e sabato sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 20 e domenica dalle 9 alle 18.

Programma della 95ª Adunata nazionale

Venerdì 10 maggio

Tutto avrà inizio venerdì 10 maggio all’alba, con l’apertura solenne della 95a adunata nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini, un evento che Vicenza ha già ospitato nel 1991 e che ora, dopo 33 anni, riaccoglie. Alle 9:00 precise, in Piazza dei Signori, avverrà l’alzabandiera, un momento che sarà connesso ai quattro sacrari del Pasubio, di Asiago, del Cimone e del Grappa, così come al monte Ortigara. Seguirà alle 9:15 la deposizione di una corona, sempre nella suggestiva cornice di Piazza dei Signori. Successivamente, alle 10:30, avverrà l’inaugurazione della Cittadella degli Alpini, un momento che si terrà in Campo Marzo.

Nel pomeriggio, alle 18:30, prenderà il via la sfilata dei vessilli, che attraverserà le vie da Piazza Castello fino a Piazza dei Signori. Questa sfilata sarà seguita alle 19:00 dalla marcia dei gonfaloni, del labaro nazionale, del vessillo della sezione di Vicenza e dalla bandiera di guerra di un reparto alpino, un suggestivo corteo che si snoderà sempre da Piazza Castello fino a Piazza dei Signori. Qui, una volta che lo schieramento sarà completo, il sindaco Giacomo Possamai darà un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti. Seguiranno gli onori alla bandiera di guerra e ai gonfaloni decorati, in un momento di profondo rispetto e gratitudine.

Sabato 11 maggio

Il sabato mattina, la giornata ufficiale inizierà alle 10:00 presso il suggestivo Teatro Olimpico, con un incontro speciale su invito. Il presidente nazionale, Sebastiano Favero, si riunirà con le sezioni estere, le delegazioni della Federazione Internazionale dei Soldati di Montagna e i militari stranieri. Alle 13:00 è previsto un emozionante lancio di paracadutisti.

Nel pomeriggio, alle 16:00, è prevista la celebrazione della messa presso il Duomo, seguita alle 17:30 dalla sfilata del labaro nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) e del vessillo della sezione di Vicenza, che si snoderà dalla piazza Duomo fino al Teatro Comunale. Qui, alle 18:00, si terrà un evento su invito, durante il quale il sindaco Possamai e il presidente nazionale Favero rivolgeranno i saluti alle autorità presenti.

Domenica 12 maggio

Domenica, il culmine della tre giorni di festa e manifestazioni sarà rappresentato dalla tradizionale sfilata per le vie del centro. L’ammassamento dei partecipanti avrà inizio alle 8:00 del mattino, seguito alle 8:45 dai solenni onori resi alla massima autorità. Alle 9:00, il serpentone infinito di penne nere inizierà a snodarsi per le strade della città, creando uno spettacolo mozzafiato.

Verso il tardo pomeriggio, o forse all’inizio della serata, una volta che la sfilata sarà giunta al termine con il passaggio della sezione “Monte Pasubio”, avverrà il tradizionale passaggio della stecca. Questo gesto simbolico segnerà la conclusione dell’adunata in corso e l’inizio dell’organizzazione di quella successiva. A Vicenza, sarà la sezione di Biella a ricevere la simbolica stecca, conferendole l’onore e l’onere di organizzare l’anno prossimo la 96a adunata nazionale.

Mobilità e Sosta durante la 95ª Adunata Nazionale degli Alpini

L'Adunata Nazionale degli Alpini a Vicenza prevede una significativa affluenza di partecipanti e visitatori. Per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico, la città ha implementato un piano di mobilità che suddivide il centro storico in tre zone principali: zona rossa, zona arancione e zona gialla. Ecco una descrizione dettagliata di ciascuna zona e delle relative restrizioni:

Zona Rossa - La zona rossa comprende il cuore del centro storico e sarà completamente chiusa al traffico veicolare e alla sosta dall'alba di venerdì 10 maggio fino alla conclusione dell'evento la sera di domenica 12 maggio. All'interno di questa zona, tutte le strade devono rimanere libere da veicoli in sosta. I residenti e i titolari di abbonamenti per la sosta nelle strisce "blu" o "gialle" avranno la possibilità di parcheggiare nei parcheggi "Canove" e "Fogazzaro", situati anch'essi nella zona rossa, attraverso percorsi specificati.

Zona Arancione - La zona arancione si estende intorno alla zona rossa e segue il perimetro dell'anello dei viali cittadini. Similmente alla zona rossa, anche qui sarà in vigore un divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli non autorizzati durante le stesse ore dell'Adunata. Solo i residenti potranno circolare e parcheggiare nelle strade interne, previa richiesta e ottenimento di un contrassegno speciale che identifica il veicolo autorizzato.

Zona Gialla - La zona gialla riguarda le aree periferiche del centro, utilizzate principalmente per l'ammassamento e la partenza della grande sfilata della domenica. Questa zona vedrà restrizioni di circolazione simili alle altre, ma sarà specificatamente focalizzata sulle necessità logistiche della sfilata. Durante l'evento, sarà vietato spostare i veicoli sia per la sosta che per la circolazione nelle vie interessate.

Trasporto Pubblico - Per supportare i visitatori nell'accesso all'evento, il servizio di trasporto pubblico verrà potenziato. Saranno disponibili biglietti speciali a tariffa ridotta per tutti i mezzi pubblici, che possono essere acquistati online o presso le rivendite autorizzate.

Parcheggi

Durante l'Adunata Nazionale Alpini a Vicenza, che si terrà dal 10 al 12 maggio 2024, la zona del centro storico sarà soggetta a forti limitazioni alla circolazione e alla sosta. Per questo motivo, è importante pianificare con attenzione i propri spostamenti e conoscere le aree dove è possibile parcheggiare.

Parcheggi gratuiti

Fiera di Vicenza: circa 5.000 posti auto disponibili, con navette gratuite per il centro storico (ogni 15 minuti).

Stadio Romeo Menti: circa 1.500 posti auto disponibili, con navette gratuite per il centro storico (ogni 20 minuti).

Palasport Palexpo: circa 1.000 posti auto disponibili, con navette gratuite per il centro storico (ogni 30 minuti).

Parcheggio Campo Marzo: circa 500 posti auto disponibili, a circa 2 km dal centro storico.

Parcheggio San Lazzaro: circa 300 posti auto disponibili, a circa 1,5 km dal centro storico.

Parcheggi a pagamento

Autorimessa Foro Boario: in zona semi-centrale, vicino al Foro Boario (circa 300 posti auto).

Parcheggio multipiano Vicenza Centro: in zona semi-centrale, vicino alla Stazione Ferroviaria (circa 500 posti auto).

Zona ZTL: Il centro storico di Vicenza sarà completamente ZTL (Zona a Traffico Limitato) durante i giorni dell'Adunata. L'accesso sarà consentito solo ai residenti, ai possessori di permessi speciali e ai mezzi di soccorso.

Iniziative Culturali e Ricreative

Un ricco programma di mostre ed eventi culturali si svolgerà parallelamente all'Adunata, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale di Vicenza e della tradizione alpina. Mostre gratuite, orari prolungati dei musei e promozioni speciali saranno disponibili per i partecipanti e i visitatori.

Mostre ad ingresso gratuito - Sono previste 21 esposizioni che approfondiranno vari aspetti della storia degli Alpini attraverso immagini, oggetti, foto, documenti, disegni e quadri. Le sedi dei Musei Civici di Vicenza ospiteranno 13 delle 17 mostre previste nella città. Queste includono quattro esposizioni alle Gallerie di Palazzo Thiene: “I valori alpini nei 152 anni dalla Costituzione”, “Ubaldo Oppi pittore Alpino”, “Gli Alpini nella Prima Guerra Mondiale” e “La Battaglia dell’Ortigara”; due mostre al Museo del Risorgimento e della Resistenza: “Maurizio Lazzaro de’ Castiglioni, un Alpino con un posto nei Giusti” e “Giuliano Gozi alpino Sanmarinese”; il chiostro di Santa Corona con “La guerra tra i ghiacci dell’Ortles”, la Biblioteca Bertoliana di Palazzo Cordellina ospiterà la mostra “Lontani da ogni bene, dispersi nel silenzio, prossimi alle stelle. In viaggio con Giulio Bedeschi e le Centomila gavette di ghiaccio” e nel chiostro di San Lorenzo sarà incentrata su “Le donne nelle guerre italiane”.

Al Santuario di Monte Berico sarà possibile approfondire la missione “ONUMOZ-Operazione Albatros” e la storia del “4° Reggimento Alpini Paracadutisti Ranger”.

Quattro mostre si terranno in altri comuni, tra cui Montecchio Maggiore con il Museo civico delle Forze Armate, Arzignano con la Galleria Achille Beltrame, Quinto Vicentino con Villa Thiene e Valli del Pasubio con Forte Maso.

Musei ad orario prolungato

I musei della città osserveranno un’apertura straordinaria lunedì 6 e lunedì 13 maggio, con alcune sedi che avranno orari prolungati per consentire un maggiore afflusso di visitatori. Il Teatro Olimpico e le Gallerie di Palazzo Thiene saranno aperti con orario continuato dalle 9 alle 22, venerdì 10 e sabato 11 maggio. Anche la Basilica Palladiana avrà un’apertura prolungata venerdì 10 e sabato 11 maggio, dalle 10 alle 22.