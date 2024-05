Adunata Alpini: le Penne Nere sono partite a piedi con i muli per Vicenza

I muli del Grappa in viaggio verso Vicenza. Questa mattina, la Sezione ANA Monte Grappa ha salutato il gruppo di Aldo Serraiotto e i suoi muli in partenza per l'Adunata Nazionale di Vicenza, che si svolgerà questo fine settima. Il Vicepresidente Vicario Alessandro Zarpellon e il Vicepresidente Attilio Dalla Valle hanno augurato buon viaggio al gruppo, sottolineando l'importanza di questa iniziativa per preservare la memoria e le tradizioni degli Alpini.

I muli, da sempre utilizzati per il trasporto di viveri, attrezzature e munizioni in montagna, sono un simbolo insostituibile dell'identità alpina. La loro presenza a Vicenza sarà un'occasione per far conoscere al pubblico il loro ruolo fondamentale nella storia militare e civile del nostro Paese.

La Sezione ANA Monte Grappa è da sempre impegnata nella valorizzazione delle tradizioni alpine e nella promozione dei valori di solidarietà e fratellanza. Il viaggio dei muli a Vicenza è un'iniziativa che rientra perfettamente in questo impegno e che contribuisce a diffondere la conoscenza e l'amore per la montagna e per la storia alpina.

Auguriamo a Aldo Serraiotto e al suo gruppo un buon viaggio e un soggiorno proficuo a Vicenza. Siamo certi che la loro presenza sarà accolta con grande entusiasmo dalla cittadinanza.

I muli alpini: storia, tradizione e passione

Nel 1993 l'esercito italiano ha messo all'asta gli ultimi muli in servizio. Questi instancabili quadrupedi, da sempre utilizzati per il trasporto di viveri, attrezzature e munizioni in montagna, erano ormai destinati a scomparire.

Ma a Vittorio Veneto, un gruppo di alpini appassionati non si è arreso. Hanno acquistato alcuni muli e fondato il Reparto Salmerie, un museo vivente per custodire la memoria di questi animali e il loro prezioso ruolo nell'esercito.

Oggi, i sei muli del Reparto - Fina, Iso, Iroso, Laio, Leo e Mila - sono custoditi da Giovanni Salvador e da un gruppo di alpini. Guidati dai loro conducenti, partecipano a sfilate, passeggiate in montagna ed escursioni, mantenendo viva la tradizione alpina.

Sebbene non siano più utilizzati per lavori pesanti, i muli di Vittorio Veneto sono tutt'altro che in pensione. Sono simboli di storia, tradizione e passione, e la loro presenza è un valore inestimabile per la comunità.

Il Reparto Salmerie è un esempio di come l'impegno e la dedizione possono preservare un pezzo importante della nostra storia. Un monito a non dimenticare il passato e a tramandare alle nuove generazioni il valore della memoria e delle tradizioni.