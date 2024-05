Adunata Alpini: dove si mangia, cosa c'è in Campo Marzo

Campo Marzo è il cuore pulsante dell’Adunata con il Villaggio degli Alpini, non solo con la maestosa sfilata lungo viale Roma, ma anche con la vivace “festa alpina”. Ma la Festa è in tutto il centro storico con stand per mangiare e bere ad ogni passo, da piazza Castello a piazza Matteotti. I profumi si spandono nell'aria, tantissime grigliate, ma anche angoli con cucina di pesce e piatti tipici nei locali cittadini, e ovviamente birra a fiumi, numerosissimi gli stand della Forst.

Dove si mangia

Campo Marzo - Nel Villaggio dell’Adunata c'è la grande ristorazione , qui si trova di tutto, dal pesce all'Osteria del Marinaio, ai piatti di pasta, piadine, porchetta, il girarrosto romagnolo, e da bere a sazietà, anche la grappa. Aperto da giovedì 9 a sabato 11 maggio dalle 9 alle 24, mentre domenica 12 maggio dalle 9 alle 20.

Piazza Duomo si fa notare con il boccale di birra gigante, qui solo bionda veneta spillata a pompa e nello stand accanto la maxi mortadella.

Piazza San Lorenzo ha una grande cucina che sforna specialità dell'Alto Adige, a cura degli Alpini di Vipiteno.

Piazza Matteotti: nella zona davanti e intorno al museo ci sono molti gazebi con tavoli e panche, qui si trova la porchetteria, paninoteca, arrosticini e birra.

Viale Rumor e Piazza Araceli: food truck che offrono una varietà di cibi e bevande.

Contra' Barche: 8 food truck e 28 gazebo. Gli spazi sono stati organizzati davanti al Teatro Astra, nel parcheggio delle Barche e nello slargo prima del ponte, offrendo una vasta gamma di scelte gastronomiche.

Zona Stadio: nel perimetro del Menti e lungo Viale dello Stadio, 61 food truck con 45 stand, rendendola una delle aree più grandi per la ristorazione.

Orari Venerdì 10-3 di notte / sabato 7-3 di notte / domenica 7-22

Molti bar saranno aperti h24. Nei ristoranti menù speciali per gli Alpini.

La Cittadella degli Alpini

Otre al Villaggio Alpino a Campo Marzo, si potranno esplorare da vicino i mezzi, gli equipaggiamenti e le varie attività svolte dalle truppe alpine. Spazio sarà dedicato anche ai moduli dell’ospedale da campo, con una cucina funzionante per militari e volontari presenti nella Cittadella. La struttura sarà aperta giovedì dalle 10 alle 16 per le scuole, mentre venerdì e sabato sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 20 e domenica dalle 9 alle 18.

Gli alpini si accampano, si organizzano, pulendo prima, tagliando l'erba se serve, e lasciando l'area più pulita di come l'hanno trovata.