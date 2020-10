Martedì 6 ottobre 2020: Accadde oggi, Santo del giorno, Oroscopo

Il 6 ottobre è il 279º giorno del calendario gregoriano (il 280º negli anni bisestili). Mancano 86 giorni alla fine dell’anno.

Accadde oggi

3761 a.C. – Inizia l’anno 1 del calendario ebraico

105 a.C. – Battaglia di Arausio: i Cimbri infliggono una pesante sconfitta all’esercito romano di Mallio Massimo

68 – Nella Battaglia di Artaxata le armate di Lucullo sconfiggono Tigrane II d’Armenia

891 – Consacrazione di papa Formoso

1111 – Baldovino VII diventa conte delle Fiandre

1499 – Luigi XII di Francia occupa la città di Milano

1538 – Tra le ore 15:00 e 16:00 un’improvvisa e violenta esplosione del vulcano Monte Nuovo, benché l’ultima della sua breve attività eruttiva, miete ben 24 vittime fra gli incauti scalatori

1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 sono saltati

1600 – L’Euridice di Jacopo Peri, la più antica opera sopravvissuta, debutta a Firenze

1683 – I primi coloni olandesi di fede mennonita arrivano in Pennsylvania

1689 – Viene eletto Papa Alessandro VIII

1789 – Il popolo di Francia fa irruzione nella reggia di Versailles, viene placato dall’apparizione sul balcone della regina Maria Antonietta

1799 – Nella battaglia di Castricum una coalizione franco-olandese sconfigge la coalizione anglo-russa durante il periodo della Seconda coalizione

1820 – Arresto del patriota italiano Piero Maroncelli da parte degli Austriaci

1889 – Thomas Edison mostra il suo primo film

1889 – A Parigi apre i battenti il Moulin Rouge

1908 – L’Austria si annette Bosnia ed Erzegovina

1924 – In Italia iniziano le prime trasmissioni radiofoniche

1927 – Proiezione de Il cantante di jazz, primo film sonoro

1928 – Chiang Kai-Shek diventa Presidente della Repubblica Cinese

1929 – In nove città viene giocata la prima giornata del primo Campionato di calcio di Serie A a girone unico

1938 – Il Gran Consiglio del Fascismo sulle leggi razziali pubblica la “Dichiarazione sulla razza”

1943 – La città di Lanciano, unica in Abruzzo e nell’Italia centrale, si ribella alla truppe tedesche: è la rivolta dei Martiri ottobrini

1944 – Battaglia di Dukla (Carpati). L’armata Rossa entra in Slovacchia

1950 – Battaglia di Markham Gartok: invasione cinese del Tibet da parte dell’armata popolare di liberazione

1956 – Il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite

1966 – L’LSD viene dichiarato illegale negli Stati Uniti

1973 – Scoppia la guerra del Kippur

1976 – La cosiddetta Banda dei quattro in Cina viene arrestata accusata di un tentato colpo di Stato

Massacro dell’Università Thammasat di Bangkok, in Thailandia, e conseguente colpo di Stato militare che porta al potere la fazione filo-monarchica dell’esercito

1981 – Nel corso di un attentato viene ucciso il presidente egiziano Anwar Sadat

1987 – Il colonnello Sitiveni Rabuka, dopo un colpo di Stato, proclama le isole Figi una repubblica

1990 – La sonda spaziale Ulysses viene lanciata verso il Sole

1995 – Per la prima volta, intorno a una stella simile al Sole (la 51 Pegasi), viene avvistato un pianeta extrasolare

Attentato alla metropolitana 7 di Parigi alla fermata Maison Blanche

2000 – Slobodan Milošević si dimette

2002 – Attentato alla petroliera francese Limburg, nello Yemen

Il fondatore dell’Opus Dei Josemaría Escrivá, è canonizzato da papa Giovanni Paolo II

2010 – Debutta, inizialmente solo per IOS, l’applicazione di condivisione foto Instagram

2016 – Il portoghese António Guterres viene eletto segretario generale delle Nazioni Unite.

1924 - Iniziano le trasmissioni radiofoniche (95 anni fa): «URI (Unione Radiofonica Italiana). 1-RO: Stazione di Roma. Lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre.

1929 - Nasce la serie A! (90 anni fa): Finalmente il calcio italiano assume una fisionomia nazionale: parte la Divisione Nazionale Serie A, il primo campionato di calcio italiano a girone unico.

1889 - Inaugurato il Moulin Rouge (130 anni fa): È una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, simbolo della cosiddetta "Belle Époque" che ebbe il suo cuore pulsante proprio nella capitale francese.

Santi del Giorno

San Bruno è il protettore dell'Ordine dei certosini.

Santa Maria Francesca è la protettrice delle donne che non riescono ad avere figli.

Nati in questo giorno

1887 - Le Corbusier (132 anni fa): Architetto, urbanista e pittore, nato a La Chaux-de-Fonds, nel cantone svizzero di Neuchâtel, e morto a Roquebrune-Cap-Martin, nel 1965. È considerato il maestro del Movimento Moderno e...

1960 - Paola Ferrari (59 anni fa): Per lungo tempo è stata la signora della Domenica Sportiva. Nata a Milano, è una nota giornalista e conduttrice di alcuni dei programmi sportivi più seguiti dal pubblico.

1922 - Paolo Valenti (97 anni fa): Al triplice fischio dell'arbitro milioni di tifosi attendevano, trepidanti, che con il suo piglio elegante, e allo stesso tempo vivace, raccontasse l'Italia del pallone.

1947 - Klaus Dibiasi (72 anni fa): Nato a Solbad Hall (Tirolo, Austria) è un ex campione italiano di tuffi sia dalla piattaforma che dal trampolino degli anni Sessanta e Settanta.

1943 - Ottavio Bianchi (76 anni fa): Nato a Brescia, è un ex calciatore e allenatore. Ha giocato in diversi club (Brescia, Napoli, Atalanta, Milan, Cagliari) ed ha allenato anche Napoli, Roma, Inter.

Ivan Graziani (1945) – Cantautore italiano

Carole Lombard (1908) – Attrice statunitense

Luigi Filippo di Francia (1773) – Monarca francese

Matteo Ricci (1552) – Religioso e sinologo italiano

George Westinghouse (1846) – Ingegnere e imprenditore statunitense

Morti oggi 6 ottobre

Carlo Emanuele IV di Sardegna (1819) – Monarca italiano

Bette Davis (1989) – Attrice statunitense

Montserrat Caballé (2018) – Soprano spagnola

Alfred Tennyson (1892) – Poeta inglese

Anwar Al-Sadat (1981) – Statista egiziano

Amalia Rodrigues (1999) – Cantante ed attrice portoghese

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di martedì 6 ottobre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi. Il mantra di oggi: la migliore pigrizia

Ariete

Certamente quando lasciamo che le emozioni parlino per noi ci esponiamo sempre a qualche rischio, ma è inevitabile. Il Sole ti chiede di condividere, di comunicare quello che provi, ma Venere – in questo periodo piuttosto precisa – avrà comunque da ridire. Un equilibrio delicato.

Toro

Venere, in questo periodo, ti rende piuttosto sensibile alle cose belle, a tutto ciò che ti diverte e che ti fa pensare. Così, quando oggi la Luna proverà a farti concentrare sulle situazioni pratiche, concrete, ecco che una parte di te tenderà a ribellarsi, a non essere d’accordo. Trova un compromesso.

Gemelli

La Luna porta in alto le tue emozioni (e anche il Sole, dal trigono, sembra avere voglia di cose calde, luminose), ma tutto questo spazio concesso alle passioni dovrà fare i conti con Venere, con quel pianeta che in questo periodo ti rende seria, attenta alle responsabilità, mai veramente distratta.

Cancro

Oggi la Luna potrebbe crearti qualche problema con l’umore, con un mood non sempre brillante, spesso incostante e poco prevedibile. Non ti verrà facile nemmeno confrontarti con i sogni, con la tua percezione del futuro. Rimanda tutto ciò che esiga concentrazione, leggerezza e ottimismo.

Leone

Malgrado una Venere che, in questo periodo, punta il dito sul valore e la misura delle cose pratiche e materiali, oggi non potrai non ascoltare la Luna. Non accettare insomma che il tuo bisogno di sognare si sposi con la voglia di essere in contatto con chi ami, di trasmettere ottimismo, mille sorrisi.

Vergine

Questa Luna in quadratura oggi potrebbe rappresentare per te una piccola sfida. Dovrai infatti cercare di mettere insieme il bisogno di dimostrare impegno con il lavoro e le cose pratiche con quell'amore per l’armonia e una precisione intelligente che Venere ti impone. Non facile ma possibile.

Bilancia

Grazie al Sole, stai forse vivendo un momento fatto di energia, di voglia di fare di meglio e di più. Così oggi la Luna – in posizione facile – ti aiuterà a non sbagliare, a non dare troppa importanza a quella Venere che ti vorrebbe invece nascosta, invisibile, per poter essere al centro del tuo martedì.

Scorpione

In questo periodo vivi da vicino l’urgenza delle cose, dei pensieri, la velocità delle idee e delle azioni che ne conseguono. Così oggi non potrai non notare come qualcuno si senta rallentato, come le azioni di persone a te vicine siano lente, forse perché si perdono in troppe considerazioni, in mille pensieri.

Sagittario

Oggi sarai spesso combattuta tra la Luna e Venere, tra due pianeti che ti parlano in modo chiaro, diretto e che dicono cose diverse. Dovrai insomma scegliere tra l’essere spontanea e diretta nei rapporti, oppure il dover sempre seguire la precisione, uno stile che non stoni, che rispetti l’armonia.

Capricorno

II bisogno di occuparti meglio e di più delle piccole cose (forse sarà qualcuno a ricordartelo, a volertelo dire) si scontrerà subito con la voglia di avere un progetto importante, di vivere tutto ciò che ti fa sentire migliore, che ti fa crescere. Dovrai imparare a accettare che tutto serve, che ogni cosa ha un senso.

Acquario

Il Sole in questo periodo ti aiuta a andare d’accordo con qualcuno di speciale, ma oggi le cose saranno un po’ meno semplici. Perché la tua voglia di stare bene, di immaginare e di divertirti con il presente, nelle prossime ore si scontrerà con il bisogno di precisione e di concretezza degli altri.

Pesci

Dentro di te, la Luna ti spinge a essere libera, a dare molto più spazio e importanza alle emozioni, a non fermarti mai alla normalità. Ma dovrai fare prima i conti con Venere e con il suo bisogno di vederti sempre precisa, puntuale con tutto, in armonia con le idee e le aspettative degli altri.