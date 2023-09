Oggi 9 settembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo di Paolo Fox 9 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In amore se ci sono delle tensioni devi cercare di scioglierle al più presto. Sul lavoro invece la fatica si fa sentire, potresti essere piuttosto sensibile e le persone che ti sono vicine se ne renderanno conto.

Toro – In amore a breve qualcosa può cambiare. C’è tensione nell’aria, attenzione. Sul lavoro invece non sei molto contento, Saturno in opposizione potrebbe indurti a declinare un’offerta.

Gemelli – In amore cerca di essere lungimirante e pensa a come agire nei prossimi mesi. Lavorativamente parlando invece i lavoratori autonomi potrebbero avanzare richieste speciali.

Cancro – In amore ci sono stelle un pò controverse, oggi non hai voglia di discutere. Sul lavoro invece eventuali nodi verranno al pettine nella giornata di sabato.

Leone – È una situazione interessante per i sentimenti, attenzione alla discussioni. Sul lavoro invece se in passato qualcuno non ha creduto in te, adesso è giunto il momento di farlo ricredere.

Vergine – In amore la situazione astrologica è piuttosto promettente, soprattutto se hai in cantiere dei progetti futuri. Lavorativamente parlando invece libero sfogo alle idee: potrebberi rivelarsi vincenti.

Bilancia – In amore hai una grande capacità di riflessione grazie alla Luna nel segno. Sul lavoro invece con Saturno dalla tua parte i risultati non tarderanno ad arrivare.

Scorpione – I single dovrebbero cominciare a guardarsi intorno. Sul lavoro invece non buttare all’aria un accordo, anche se Saturno e Giove dissonanti ti renderanno incerto.

Sagittario – Venere ad ottobre sarà nel tuo segno e l’amore tornerà protagonista. Lavorativamente parlando invece sono in arrivo delle belle soddisfazioni per chi ha un’attività in proprio.

Capricorno – Giornata controversa per i sentimenti, recupero da domani. Sul lavoro invece ti aspettavi maggiori garanzie anche se le tue doti organizzative ti forniscono una base economica solida.

Acquario – Oggi non alimentare inutili polemiche con il partner. Lavorativamente parlando invece attenzione, sono giornate impegnative quelle che ti aspettano.

Pesci – In amore non temere di esporti, se ha qualcosa da dire fallo subito. Sul lavoro invece ultimamente ti manca un pò di energie, forse anche a causa di piccoli dissidi avuti con i superiori.

Almanacco

Il 9 settembre il 252° giorno del calendario gregoriano. Mancano 113 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Pietro Claver (Sacerdote) protettore degli schiavi e delle missioni presso i popoli neri.

Nati 9 settembre

Sei nato oggi? I nati il 9 settembre devono continuamente far fronte a situazioni impegnative, di solito prodotte più dalla loro stessa natura complicata che dal destino. Se potessero imparare ad assumere più spesso la linea la linea di minor resistenza, e non prendere sempre la via più difficile, avrebbero certamente una vita molto più tranquilla, anche se forse meno avventurosa.

1960 – Hugh Grant : Nato a Londra, è un attore di grande successo, apprezzato soprattutto nel genere commedia e sentimentale.

1975 – Michael Bublé: È il Sinatra del nuovo millennio, per lo stile volutamente ispirato al celebre interprete di My Way.

Scomparsi

1998 – Lucio Battisti: Per molti è il più grande in assoluto della musica leggera italiana, riferimento imprescindibile per ogni generazione di artisti. Dal suo sodalizio con Mogol nascono, a partire dagli anni ’60, molte delle più belle canzoni della musica leggera italiane. Per quasi un decennio i suoi album sono in cima alle classifiche, poi, nel 1976 annuncia, a sorpresa il ritiro dalle scene.

Accadde Oggi

Colonie Unite diventa Stati Uniti, sbarco alleato, vietato l’addestramento dei pitbull. muore il grande Lucio Battisti.