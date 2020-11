Lunedì 9 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 9 novembre è il 313º giorno del calendario gregoriano (il 314º negli anni bisestili). Mancano 52 giorni alla fine dell’anno.

La Chiesa celebra oggi la Dedicazione della Basilica Lateranense e ricorda i santi Oreste e Ornella.

1046 – A seguito del terremoto della media valle dell’Adige, si genera l’enorme frana dei Lavini di Marco (Rovereto), citata nel Canto XII dell’Inferno (Divina Commedia) di Dante Alighieri

1494 – La famiglia Medici viene cacciata per la seconda volta da Firenze

1520 – Re Cristiano II di Svezia giustizia 600 nobili

1541 – La regina Caterina Howard viene confinata nella Torre di Londra

1697 – Papa Innocenzo XII fonda la città di Cervia (RA)

1799 – Colpo di Stato del 18 brumaio: Napoleone Bonaparte va al potere

1887 – Gli Stati Uniti ottengono i diritti su Pearl Harbor, Hawaii

1917 .- Italia: il generale Armando Diaz subentra a Luigi Cadorna come capo supremo dell’esercito

1921 – In Italia, viene fondato il Partito Nazionale Fascista

1923 – Viene represso il tentativo di rivoluzione di Hitler. Quest’ultimo viene condannato a 5 anni di carcere, ma per una riduzione di pena sconta solo 9 mesi.

1938 – Reichskristallnacht (Notte dei cristalli), pogrom contro gli ebrei in Germania

1944 – Nell’anniversario di fondazione del Partito Nazionale Fascista, viene liberata dagli Alleati la città di Forlì, simbolicamente importante in quanto allora propagandata come “Città del Duce”

1953 – La Cambogia ottiene l’indipendenza dalla Francia

1993 – Stari Most, il “ponte vecchio” nella parte bosniaca di Mostar, costruito nel 1566, crolla dopo diversi giorni di bombardamento

1998 - Viene ufficialmente abolita la pena di morte nel Regno Unito.

2005 – Dal cosmodromo di Baikonur (Kazakhistan), l’Agenzia Spaziale Europea lancia la sonda spaziale Venus Express per l’esplorazione di Venere.

2016 – Elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America del 2016: Donald Trump (R) viene eletto Presidente degli Stati Uniti d’America con il 46,1 % dei voti e il supporto di 304 grandi elettori.)

Nella notte tra il 9 ed il 10 Novembre del 1938 , il pogrom nazista condotto in Austria, Germania e Cecoslovacchia contro la popolazione ebraica passò alla storia come “la notte di cristalli” (Kristallnacht ), in riferimento alle vetrine delle migliaia di negozi ebrei distrutte. Furono rase al suolo sinagoghe e uccisi centinaia di ebrei. Il 9 Novembre di ogni anno è stata proclamata dalle Nazioni Unite la Giornata mondiale contro il fascismo e l'antisemitismo.

1989 – Cade il Muro di Berlino: Cade il “muro della vergogna” al grido «Libertà, libertà!» di decine di migliaia di tedeschi dell’Est, accolti in un grande abbraccio dai fratelli dell’Ovest, tra fiumi di birra gratis offerta dai locali. La notizia della caduta del Muro di Berlino rimbalza sui telegiornali di tutto il mondo, nei quali scorrono le prime immagini di festa che concludono una rivoluzione silenziosa iniziata mesi prima e che aveva portato alla caduta del leader comunista Erich Honecker, fedelissimo di Mosca. L’episodio del 9 novembre, in realtà, nasce per caso.

1925 – Giuseppe Panini: Imprenditore famoso e fondatore, con i fratelli Franco Cosimo e Umberto, della Edizioni Panini, è nato a Pozza di Maranello (frazione del noto centro emiliano), e morto nel 1996 a Modena.

1963 – Biagio Antonacci: È tra i big della scena pop italiana, ma non disdegna il rock latino che contraddistingue molte sue hit di successo. Nato a Milano, trascorre a Rozzano l’adolescenza.

1877 - Enrico De Nicola

1974 - Alessandro del Piero

Sei nato oggi? Sei dotato di grandi capacità organizzative e di uno spiccato senso pratico. Ti impegni moltissimo nel lavoro: puoi raggiungere alti livelli all’interno di una azienda o creare con successo un’attività indipendente. In amore sei onesto e fedele, ti leghi molto presto e sai diventare per il partner e per i figli un importante punto di riferimento.

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di lunedì 2 novembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Marte, proprio il tuo Marte sbagliato e confuso contro Venere, ma non una Venere qualunque. Oggi le tue passioni e il tuo stile si scontreranno spesso con le energie dell’armonia, della misura e del controllo. Prova a non diventare eccessivamente ribelle, a non dire troppe volte di no al presente.

Toro

Non illuderti di poter esprimere con i pensieri e con le emozioni i concetti più importanti della giornata. Non farlo perché non succederà, perché l’opposizione che oggi separa Marte da Venere esige molta chiarezza, un coraggio speciale. Muoviti sapendo di avere ragione, di essere la proposta migliore.

Gemelli

Adotterai un modo di dire e di parlare davvero molto responsabile, quasi solenne. Ma lo potrai fare perché, per oggi, le tue emozioni e i tuoi pensieri saranno perfettamente in equilibrio, sempre abbastanza misurati e intelligenti da funzionare, da renderti felice. Fai ciò che senti giusto.

Cancro

Con il passare delle ore, e con il consumarsi del lunedì, troverai sempre di più la voglia di parlare, di raccontare la tua storia, di dire cose. Perché capirai di poter contare sulle idee e sulle parole, perché sarai tra le poche capaci di stare in equilibrio tra le energie e le tensioni del lunedì. Vinci tu.

Leone

Oggi le energie si trasformeranno velocemente in parole, in discorsi, in piccoli e grandi confronti fatti apposta per capire (e magari per crescere). La Luna ti aiuterà infatti a metterci la logica per far sì che la tua vita privata e la professione non entrino mai in rotta di collisione, non diventino un problema.

Vergine

Se Venere ti aiuta a credere (è vero) che le tue qualità siano speciali, siano davvero ottime, ecco che Marte proverà invece a mettere ogni cosa in discussione, a criticare tutto, cercando di farti pensare il contrario. Resta concentrata sulla realtà, non dare retta a cose o fatti che proveranno a farti sentire insicura.

Bilancia

La settimana inizia con gli effetti speciali. Succede perché oggi Venere, felicissima di abitare nel tuo segno, si scontrerà in opposizione con un Marte che si crede forte ma che non lo è. Dovrai insomma cercare di spiegare e di dimostrare agli altri che hai ragione, che i fatti sono dalla tua parte.

Scorpione

Se oggi la qualità delle relazioni non sempre sarà buona (l’opposizione che oggi separa Marte da Venere lo dimostra), allora tu preferirai rifugiarti nei pensieri, nelle idee, lasciando agli altri il piacere delle azioni, dei discorsi. Coltiva sempre un’idea positiva, guarda ogni cosa con lenti rosa.

Sagittario

Oggi è l’ultimo giorno in cui i tuoi rapporti con chi ami saranno intensi, accesi, speciali (poi, per qualche settimana, il cuore diventerà meno importante). Usa la Luna – in ottima posizione – per costruire un dialogo intenso, speciale, per non lasciare niente di non detto o in sospeso.

Capricorno

Sarà un giorno in cui avrai la possibilità di dimostrare – a te stessa e agli altri – quanto per te la crescita e la realizzazione personale siano temi che stanno a cuore. Perché sarai concentratissima sulle cose da fare, e grazie al tuo impegno potrai tenere sotto controllo le solite inquietudini di Marte.

Acquario

Fermati un momento per pensare, per fare chiarezza sui dettagli del presente. Da una parte hai un Marte strano che ti muove, che ti spinge a fare e apparire. Per contro un mondo che non sempre accetta o apprezza le tue idee, le iniziative che prendi. Chi ha ragione? Forse devi rivedere qualcosa.

Pesci

Se oggi le cose da fare insieme e le collaborazioni proprio non sembrano funzionare (Marte e Venere te lo dimostrano), allora tu punterai sulle parole, sui bei gesti, su quel modo speciale che hai per arrivare alle persone a cui tieni, quelle che ti piacciono. Inventa un nuovo linguaggio che tocchi il cuore.