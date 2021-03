Martedì 9 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 9 marzo è il 68º giorno del calendario gregoriano. Mancano 297 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Francesca Romana è la protettrice degli automobilisti e delle vedove.

Accadde Oggi

1510 – A Motta di Livenza appare al contadino Giovanni Cigana la Vergine Maria. Il 9 marzo 1510 la vergine dei miracoli apparve a Giovanni Cigana, un pio contadino di 79 anni, nativo di Redigole, che da vent’anni recitava ogni giorno il Rosario davanti ad un ‘Capitello’ della Beata Vergine, tuttora esistente. Mentre stava passando davanti al capitello della Madonna, posto all'incrocio di tre strade, l'uomo si arrestò colpito da una visione celeste: una bellissima giovane, vestita di bianco, se ne stava seduta sul campo di grano ancora verde. Tra il vecchio, stupito, e la misteriosa Fanciulla si svolse un dialogo semplice e cordiale. Poi, Maria gli avrebbe ordinato di digiunare insieme con la famiglia per tre sabati consecutivi, di predicare tale digiuno a tutta la popolazione di Motta e di proclamarlo per nove giorni continui in tutte le città, borgate e villaggi della terra trevisana. Chi avesse digiunato con vero pentimento avrebbe ottenuto misericordia e perdono dal Signore, sdegnato per i troppi peccati del popolo. Inoltre, gli ordinò di far costruire una chiesa in legno, dove il popolo si potesse raccogliere in preghiera. In seguito ai prodigi che si verificarono, l'autorità ecclesiastica istituì un processo canonico che confermò l'apparizione. La primitiva edicola in legno venne sostituita da un santuario, edificato tra il 1486 e il 1570.

1562 – A Napoli sono banditi i baci in pubblico . Per i contravventori è prevista la pena di morte

. Per i contravventori è prevista la pena di morte 1796 – Napoleone Bonaparte sposa Giuseppina di Beauharnais; due giorni dopo parte per la sua campagna d’Italia

1814 – Austria, Gran Bretagna, Russia e Prussia stringono il Trattato di Chaumont, impegnandosi a combattere fino alla totale disfatta di Napoleone, stabilendo una coalizione ventennale antifrancese

1842 – Trionfo al Teatro alla Scala di Milano per la prima del Nabucco di Giuseppe Verdi

1902 – Viene fondata la squadra del Vicenza Calcio, una delle più antiche società di calcio italiane, il primo consiglio avvenne il 9 marzo. Debutta in un incontro amichevole il 18 maggio 1903, nel campionato Provinciale per Scuole; in quel torneo, vinto proprio dai berici, questi affrontarono il Cordellina, il Baggio e lo Schio. Sin dalle sue radici più antiche, il gioco del calcio a Vicenza è sempre stato un fenomeno popolare. Come testimonia ad esempio l'editto in pietra in cui il podestà di Venezia vietava espressamente di praticarlo in quanto gli schiamazzi disturbavano la quiete del vicino convento di suore. Tempi romantici, entrati nel mito, dove lo spirito pionieristico e la passione dei protagonisti prevaleva su ogni altra considerazione. Composta da giocatori tutti rigorosamente locali e capitanata dalla sua prima bandiera, Gino Vallesella, conclude il suo primo decennio di vita sfiorando il titolo nazionale contro la Pro Vercelli.

una delle più antiche società di calcio italiane, il primo consiglio avvenne il 9 marzo. Debutta in un incontro amichevole il 18 maggio 1903, nel campionato Provinciale per Scuole; in quel torneo, vinto proprio dai berici, questi affrontarono il Cordellina, il Baggio e lo Schio. Sin dalle sue radici più antiche, il gioco del calcio a Vicenza è sempre stato un fenomeno popolare. Come testimonia ad esempio l'editto in pietra in cui il podestà di Venezia vietava espressamente di praticarlo in quanto gli schiamazzi disturbavano la quiete del vicino convento di suore. Tempi romantici, entrati nel mito, dove lo spirito pionieristico e la passione dei protagonisti prevaleva su ogni altra considerazione. Composta da giocatori tutti rigorosamente locali e capitanata dalla sua prima bandiera, Gino Vallesella, conclude il suo primo decennio di vita sfiorando il titolo nazionale contro la Pro Vercelli. 1908 – Nasce il Football Club Internazionale Milano, fondato da 44 soci dissidenti del Milan

1931 – Ernst Ruska, Premio Nobel per la fisica nel 1986, sperimenta il primo microscopio elettronico

1953 – A Mosca vengono svolti i funerali di Stalin

1955 – Presentata per la prima volta al pubblico, a Ginevra, quella che diventerà una delle icone del boom economico italiano del dopoguerra, la Fiat 600

1979 – La mafia assassina Michele Reina, segretario provinciale di Palermo della Democrazia Cristiana

2002 – Courmayeur–Italia/Chamonix–Francia: Dopo 3 anni di lunghi lavori riapre il Traforo del Monte Bianco, rimasto chiuso dal 24 marzo 1999 a causa del grave incendio che causò quasi 40 vittime.

2011 – Lo Space Shuttle Discovery, effettua il suo ultimo atterraggio dopo aver compiuto 39 voli

1959 – Nei negozi arriva la bambola Barbie: Il primo giocattolo glamour della storia. Un ricercatissimo oggetto da collezione. Un modello estetico per tre generazioni di ragazzine. Barbie è stato tutto questo e continua ad esserlo.

1842 – Il Nabucco di Verdi debutta alla Scala: Nella Milano occupata dagli Austriaci e attraversata da un malcontento crescente, prime avvisaglie dell’insurrezione del ’48, un poco più che sconosciuto compositore portò in scena al Teatro alla Scala un’opera destinata a diventare, per gli Italiani, un “inno di liberazione” dall’oppressione straniera.

1987 – Gli U2 pubblicano The Joshua Tree: Quinto album della band irlandese, “The Joshua Tree” fece entrare Bono Vox e compagni nella grande storia del rock. Gli U2 lo concepirono, fin dal titolo, come un omaggio alla bellezza.

1955 – Presentata la Fiat 600: Simbolo degli anni del boom, la Fiat 600 venne mostrata per la prima volta in pubblico al Salone dell’automobile di Ginevra, il 9 marzo del 1955.

Nati

Sei nato oggi? Nutri un sincero amore verso il tuo prossimo e la tua disponibilità fa di te un amico apprezzato. Nel lavoro dimostri ottime capacità organizzative e grande fecondità di idee: le doti per raggiungere il successo dunque non ti mancano, dovrai solo imparare l’arte della tenacia e non scoraggiarti di fronte alle difficoltà. In amore cerca di essere meno indeciso e punta su un affetto sincero e sicuro.

1883 – Umberto Saba: Poeta di straordinaria introspezione psicologica, trovò nella psicoanalisi un nuovo linguaggio per esprimere il suo profondo malessere esistenziale. Nato a Trieste e morto a Gorizia.

1934 – Jurij Gagarin: Entrato nella storia come primo uomo a volare nello spazio, con lui è nato il mito dell’astronauta. Nato a Klušino, in Russia, Jurij Alekseevi? Gagarin entrò come collaudatore.

1454 – Amerigo Vespucci: Tra i primi a mettere piede sul continente americano, è annoverato tra i principali esploratori della storia. Nato a Firenze e morto a Siviglia nel febbraio del 1512.

1964 – Juliette Binoche: Attrice di indubbio valore e tra le più raffinate a livello mondiale, pluripremiata nei maggiori palcoscenici dedicati al cinema. Nata a Parigi.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 8 marzo 2021 da astri.acotel.it. Una nuova settimana sta per iniziare.

Ariete. Sei disposto al confronto e questo è già un passo avanti rispetto ai mesi passati. Tuttavia la Luna è dissonante e potrebbe portare qualche dubbio. Nel lavoro questo lunedì è faticoso ma sei pur sempre in un periodo produttivo.

Toro. Se ci sono state difficoltà in amore, se ad esempio non hai digerito un torto, resti sempre spigoloso con la persona che ami. Nel lavoro le forti tensioni dello scorso mese sono superate. Gettare la spugna adesso quindi non è proprio possibile.

Gemelli. Sei libero di dire ciò che pensi in amore, attenzione però ai legami con Sagittario e Vergine. Nel lavoro potrai chiedere un piccolo avanzamento, ciò significa comunque una bella presa di posizione.

Cancro. Se sei solo e cerchi l’amore devi solo trovare il coraggio di metterti in gioco. Le amicizie che nascono adesso potranno trasformarsi in qualcosa di più! Nel lavoro se sei in attesa di una chiamata o un cambiamento potrebbe essere proprio dietro l’angolo.

Leone. La settimana inizia con un po’ di pressione e la giornata di oggi ne risente. Chi ha un partner non vuole altre complicazioni e resterà sulla difensiva. Nel lavoro, da febbraio qualcosa è cambiato: o il lavoro che svolgi non ti interessa oppure ci sono problemi da risolvere.

Vergine. Le parole ti aiutano: anche perché essendo governato dal pianeta Mercurio prediligi la mente piuttosto che l’istinto. Approfittane per spiegare quello che provi con più facilità. Nel lavoro devi cerare di portare avanti idee, progetti e azioni in vista di questa settimana risolutiva.

Bilancia. Giornata controversa, ma questo non significa che l’amore perda colpi. Nel lavoro, in giornate come queste, è opportuno provare a proporre qualche idea innovativa.

Scorpione. Se devi parlare di questioni importanti in amore, fallo oggi: non rimandar nulla ai prossimi giorni. Nel lavoro le nuove idee sono promettenti: attenzione al denaro.

Sagittario. Entro metà settimana arriveranno buone occasioni per l’amore. Nel corso di questi giorni potresti invece accusare la stanchezza, qualcuno che ti fa agitare sarà allontanato. Attenzione perché dietro l’angolo c’è un affare inaspettato.

Capricorno. La Luna è nel tuo segno e ti regalerà emozioni speciali per l’amore. Nel lavoro dovrai quasi sicuramente fare gli straordinari: programma bene le prossime giornate, magari riuscirai a distrarti un po’.

Acquario. Potresti sollevare un polverone per nulla! Fino a mercoledì le stelle portano disagi in amore. Nel lavoro devi organizzare nuovi progetti: si riveleranno vincenti. Urano è dissonante, forse devi farti aiutare da qualcuno per un problema.

Pesci. Ci sono stelle interessanti: può nascere un amore passionale, Venere è proprio nel tuo segno. Nel lavoro c’è stata una crisi, sarà che i tuoi pensieri vanno altrove?