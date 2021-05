Domenica 9 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 9 maggio è il 129º giorno del calendario gregoriano. Mancano 236 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: San Gregorio

Etimologia: Gregorio, deriva dal nome greco Gregorios (Gregorius in latino) che assume il significato di “essere sveglio, attento”. Il nome si diffuse a partire dal Medioevo cristiano grazie al culto per i vari santi omonimi.

Festa della mamma. La mamma è sempre la mamma è il punto di origine e di riferimento delle nostre vite, figura fondamentale per ciascuno di noi. Si festeggia in Italia dal 1908.

Giornata mondiale della Lentezza. “Vivere con lentezza è un gesto d’amore verso noi stessi, gli altri e il pianeta, è tempo di iniziare il nostro cambialento“.

Festa dell’Europa: Oggi ricorre la festa dell’Europa che ricorda il giorno in cui, nel 1950, Robert Schuman presentò il piano di cooperazione economica, la cosiddetta “Dichiarazione Schuman”.

Accadde Oggi

1429 – Giovanna d’Arco sconfigge le truppe inglesi che stavano assediando Orléans

1671 – Thomas Blood, travestito da ecclesiastico, tenta di rubare la Corona d’Inghilterra dalla Torre di Londra. Pare venga catturato immediatamente perché troppo ubriaco per correre con il bottino. Verrà in seguito condannato a morte ma poi misteriosamente perdonato e inviato in esilio da Re Carlo II

1848 – Finisce la Battaglia di Cornuda tra le truppe pontificie e quelle austriache. Fu la prima battaglia in nome dell’Italia, conclusa con la carica di cavalleria e l’intero sacrificio dei Dragoni pontifici

1915 – 320 parlamentari italiani lasciano il loro biglietto da visita nell'abitazione di Giovanni Giolitti per sostenere la sua linea politica neutralista nei confronti della guerra

1936 – L’Italia annette formalmente l’Etiopia dopo averne presa la capitale il 5 maggio, Vittorio Emanuele III viene proclamato Imperatore d’Etiopia

1941 – Seconda guerra mondiale: il sottomarino tedesco U-110 viene catturato dalla Royal Navy. A bordo viene trovato l’ultima versione della macchina crittografica Enigma, che i crittografi alleati utilizzeranno per decifrare i messaggi in codice tedeschi

1976 – Carcere di Stammheim (Germania Ovest) – Viene rinvenuta impiccata nella sua cella Ulrike Meinhof

1978 - a Roma viene ritrovato il cadavere di Aldo Moro

1978 - a Cinisi viene ritrovato il cadavere di Peppino Impastato

L'Italia 43 anni fa assisteva attonita a due tragedie che cambiarono per sempre la storia del nostro Paese: il ritrovamento del corpo senza vita di Aldo Moro e l'uccisione del giornalista Peppino Impastato per mano della mafia

9 maggio 1978 la mattina all'interno di una Renault 4 rossa parcheggiata in Via Caetani a Roma, le forze di polizia ritrovavano il corpo senza vita del politico Aldo Moro, rapito 55 giorni prima dal gruppo terroristico delle Brigate Rosse (BR). Moro era il Presidente della Democrazia Cristiana (DC), il più grande partito politico dell'epoca, e la sua morte creò grande sgomento in tutta la Nazione. Aldo Moro: Protagonista di primo piano della storia politica del Novecento, viene ricordato come uno dei più insigni statisti d'Italia.

1978 – La mafia uccide Peppino Impastato: «Arrivai alla politica nel lontano novembre ’65, su basi puramente emozionali: a partire cioè dalla mia esigenza di reagire ad una condizione familiare divenuta ormai insostenibile». Parole dal diario di un trentenne che con il coraggio della verità e la forza delle idee ingaggia una lotta impari contro il male, che è dentro e fuori la sua vita. Sepolta da coincidenze storiche, silenzi e omissioni, la sua storia è patrimonio della cultura della legalità.

Nati

Sei nato oggi? Hai un’intelligenza acuta e, quando vuoi, sai usare le parole con rara abilità. La tua professione potrebbe essere legata alla comunicazione, ma per riuscire ad affermarti dovrai superare l’introversione che ti caratterizza e curare le pubbliche relazioni. In amore avrai la fortuna di incontrare qualcuno che ti amerà appassionatamente e per sempre.

1949 – Billy Joel: Cantante e compositore tra i più amati negli USA, dove ha venduto oltre 60 milioni di album e dove è divenuto una star del pop tra gli anni Settanta e Ottanta. Nato a New York.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 9 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele

Ariete: Domenica giornata molto positive. Molti di voi sentono che è arrivata la vera primavera, quella che risveglia le passioni e durante la quale è possibile ottenere piccoli, grandi successi in amore e in ambito lavorativo.

Toro: Hai speso tante energie nei giorni scorsi il consiglio è quello di rimanere tranquillo e rifiatare.

Gemelli: Se hai avuto qualche discussione con persone alle quali vuoi bene, sfrutta questa giornata per rinsaldare il rapporto.

Cancro: Per quanto concerne quello lavorativo potresti ricevere importanti offerte mentre in amore arriveranno le conferme che attendi da tempo.

Leone: Giornata veramente importante durante la quale potrete risolvere qualche dilemma in amore. Se avete qualche dubbio sul partner è il caso di risolverlo, se siete single potreste fare qualche nuova interessante conoscenza.

Vergine: Se ti guardi indietro a circa un mese fa, ti rendi conto da solo che le cose sono cambiate moltissimo. Le risposte sul lavoro e in amore non arrivavano, ora sei in gioco e pian piano le cose stanno andando per il verso giusto.

Bilancia: Ultimamente hai speso troppi soldi. Anche se in questo fine settimana avresti avuto voglia di uscire e di fare nuove esperienze forse è meglio rimanere a casa e badare anche al portafogli.

Scorpione: Se avete una relazione difficile o trovare una soluzione diversa o l’unica alternativa è quella di chiudere e guardare al futuro.

Sagittario: Domenica di grande forza per te anche se avrai qualche piccolo problema economico. Al di la di questo, però, potrai divertirti tenendo sotto controllo le spese.

Capricorno: Sei stato un pochino agitato in questi giorni e la giornata di domenica, finalmente, è quella giusta per ritrovare l’equilibrio e la serenità.

Acquario: Giornata nelle quali potresti risultare intrattabile. Il nervosismo e lo stress potrebbero prendere il sopravvento. Tu cerca di rimanere calmo e di evitare le discussioni inutili.

Pesci: Chi lavora a chiamata potrebbe ricevere qualcosa in più del solito. Per gli altri saranno le giornate giuste per rifiatare e recuperare energie fisiche e mentali.